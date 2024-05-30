Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Sosyal demokrat belediyeler olarak iş birliği içinde olacaklarının altını çizen Başkan Eşki, "Belediyecilikle ilgili tecrübeleri paylaşmak ve iş birlikleri geliştirmek açısından çok değerli bir görev. Layık gören tüm üyelere teşekkür ediyorum" dedi.

2011'de kurulan ve 96 üyesi bulunan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın divan başkanlığı görevini yürüttüğü toplatılarda divan katipliği yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan seçimde SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

SODEMSEN, yerel yönetim perspektifi içinde çevre ve enerji politikaları, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi pek çok alanda daha yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefliyor.