Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Diğer 3 İsme Yurt Dışı Çıkış Yasağı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Diğer 3 İsme Yurt Dışı Çıkış Yasağı

10.04.2026 19:40  Güncelleme: 19:52
(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itirazı değerlendiren İzmir 7'nci Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddederken, yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz ederek, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A'yı herhangi bir adli kontrol uygulamadan serbest bırakırken, Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görev yaptığı belirtilen A.A.'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık, bugün karara itiraz ederek, "delilleri karartma ve soruşturmayı etkileme ihtimali bulunduğu, uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı" değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda serbest bırakılma kararlarının kaldırılması ve tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7'nci Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik talebi reddetti ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
