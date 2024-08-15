Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan Altyapı Çalışmalarını İnceledi

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, altyapı yatırımlarında koordinasyonun sağlanarak zaman kazanılması amacıyla İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile saha incelemesi yaptı. Başkan Eşki, iki kurum arasındaki uyumun hizmete yansıyacağını ve altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen rahatsızlığın minimuma ineceğini söyledi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti. Altyapı yatırımlarının koordinasyonunu artırmak amacıyla güçlü iletişimin süreceğinin altını çizen ikili, görüşmenin ardından sahada inceleme yaptı. İZSU'nun Bornova'da gerçekleştireceği yatırımların yerinde incelendiği çalışmada, yatırım programında öncelikler de belirlendi.

"Karşılıklı yardımlaşmayı hedefliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarla uyumlu bir çalışma içinde olduklarının altını çizerek, "Göreve geldiğim günden bu yana Bornova'da yoğun bir asfaltlama, yol ve kaldırım tamiri çalışması başlattık. Her sabah erkenden mahallelerimizi ziyaret edip, sorunları tespit ediyoruz ve çözüm için hızla adımlarımızı atıyoruz. Yol çalışmalarımızı İZSU'nun planladığı yatırımlar, bakım onarım çalışmalarına göre düzenliyoruz. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibiyle yaptığımız koordinasyon toplantılarıyla sürecin etkin biçimde yönetilmesini, önceliklerin belirlenmesini ve karşılıklı yardımlaşmayı hedefliyoruz" dedi.