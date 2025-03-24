Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yaşlılara Saygı Haftası'nda Büyükleri Ziyaret Etti

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ilçenin çınarlarını evlerinde ziyaret ederek onların yanında olduğunu gösterdi. Büyüklerin hatıralarını dinleyen ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Başkan Eşki, "Onlar bizim geçmişimiz, biz de onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamalıyız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ile yaş almışları ziyaret etti. Ziyaretlerin ilk durağı, CHP'nin parti büyüklerinden 77 yaşındaki Münip Altop ve eşi Ümmü Altop'un Kazım Dirik Mahallesi'ndeki evi oldu. Uzun yıllar parti mücadelesinde yer alan Münip Altop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ömer Başkan'ın bizi hatırlaması, bu güzel günümüzde yanımızda olması çok kıymetli" diye konuştu.

Eşki daha sonra Meriç Mahallesi'nde tek başına yaşayan 81 yaşındaki Münevver Başbuğ'u ziyaret etti. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği ziyarette, Münevver Başbuğ'un şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Yalnız yaşayan Başbuğ, "Beni unutmamanız, sağlığımı düşünmeniz bana en büyük hediye" diyerek teşekkür etti.

"Büyüklerimiz bizim değerimizdir"

Yaşlıların kentin hafızası ve en değerli mirası olduğunu vurgulayan Eşki, "Onlar Bornova'nın çınarları. Geçmişimizi onlardan öğreniyor, bugünümüzü onların dualarıyla güçlendiriyoruz. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.