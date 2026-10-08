Bornova Belediye Meclisi, 9 milyar 30 milyon liralık 2027 bütçesini kabul etti

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin 2027 yılı için hazırladığı 9 milyar 30 milyon liralık bütçe, Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Yatırım ve hizmet odaklı bütçede Bornova'nın temel ihtiyaçları, sosyal hizmetler, çevre ve kent yaşamını güçlendirecek projeler önceliklendirilirken, Başkan Ömer Eşki mali disiplin vurgusu yaptı. "Kaynaklarımız sınırlı, ihtiyaçlarımız büyük" diyen Eşki, her kaynağın Bornovalıların ihtiyaçları doğrultusunda en doğru şekilde kullanılacağını belirtti.

Bornova Belediyesi'nin 2027-2029 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Taslağı, Bornova Belediye Meclisi'nde görüşülürken Başkan Ömer Eşki, bütçenin temel yaklaşımını; kaynakların doğru kullanılması, yatırımların önceliklendirilmesi ve Bornovalıların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verilmesi olarak ortaya koydu.

2027 yılı için hazırlanan bütçede 9 milyar 30 milyon liralık gider, 8 milyar 430 milyon liralık gelir öngörülürken, aradaki 600 milyon liralık finansman ihtiyacının iç borçlanma yoluyla karşılanması planlandı.

"BÜTÇE, BEŞ YILLIK HİZMET PROGRAMININ BİR PARÇASI"

Başkan Ömer Eşki, bütçenin yalnızca bir yıllık gelir-gider tablosu olmadığını, Bornova'nın önümüzdeki dönemdeki hizmet ve yatırım önceliklerinin planlandığı daha geniş bir programın parçası olduğunu vurguladı. Eşki, bütçenin hazırlanmasında özellikle vatandaş taleplerinin ve sahadaki ihtiyaçların dikkate alındığını belirterek, yol, park, altyapı ve çevre düzenlemeleri gibi temel belediyecilik hizmetlerinin önceliklendirildiğini ifade etti. Bornova'nın farklı bölgelerinde ihtiyaçların aynı olmadığına işaret eden Eşki, kaynakların kentin her noktasına dengeli biçimde ulaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

"BELEDİYECİLİĞİN TEMELİ TEMİZLİK VE YOL"

Başkan Eşki, bütçenin önemli bölümünün Bornovalıların günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlere ayrıldığını, yol ve temizlik çalışmalarının belediyeciliğin temel görevleri arasında olduğunu vurguladı.

İZSU, doğal gaz, fiber altyapı ve diğer altyapı çalışmalarının ardından yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Eşki, özellikle sorunların yoğunlaştığı bölgelere ağırlık verdiklerini ifade etti. Çamdibi başta olmak üzere farklı mahallelerde çalışmaların sürdüğünü aktaran Eşki, yeni parkların yanı sıra mevcut parkların bakım ve yenilemelerinin de bütçede karşılığını bulduğunu söyledi.

PARKLARDA YENİ DÖNEM: "VAHŞİ SULAMAYI SONLANDIRIYORUZ"

Çevre yatırımlarının da bütçenin önemli başlıklarından biri olduğuna dikkati çeken Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın iklim ve su koşullarına uygun olmayan çalışmalarını değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Parklarda vahşi sulama sisteminden kademeli olarak otomatik sulama sistemine geçileceğini de ifade eden Eşki, bu dönüşümle hem su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını hem de yeşil alanların sürdürülebilirliğinin güçlendirileceğini dile getirdi.

"KAYNAKLAR SINIRLI, İHTİYAÇLARIN SINIRI YOK"

Başkan Eşki, belediyelerin karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan birinin kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki dengesizlik olduğunu bildirerek, bütçe hazırlanırken bu gerçekliğin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Eşki, bu yaklaşımı "kıtlık teorisi" olarak tanımlarken, belediyenin aynı anda kentin bütün ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını, bu nedenle hizmetlerin ihtiyaç ve öncelik sırasına göre planlandığını vurguladı. Kent bostanından çevre düzenlemesine, parklardan yol çalışmalarına kadar farklı hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçlarına göre sıraya konulduğunu aktaran Başkan Ömer Eşki, hedeflerinin mevcut kaynaklarla en yüksek kamu yararını yaratmak olduğunu söyledi.

"BORNOVA'NIN DAHA FAZLA KAYNAĞA İHTİYACI VAR"

Başkan Eşki, yerel yönetimlerin artan hizmet yüküne karşılık merkezi bütçeden daha fazla pay almasının önemine de dikkat çekti. Bornova'nın nüfusu, kentsel ihtiyaçları ve hizmet alanının büyüklüğü dikkate alındığında belediyelerin kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Eşki, daha güçlü mali yapının daha fazla yatırım ve daha nitelikli hizmet anlamına geleceğini ifade etti.

BORNOVA'NIN BÜTÇESİNDE ÖNCELİK: İNSAN, ÇEVRE VE KENT YAŞAMI

2027 bütçesinde şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği, sosyal yardımlaşma, sanat ve kültür, spor, kırsal kalkınma, koruyucu sağlık, kent güvenliği ve ulaşım gibi çok sayıda başlık için kaynak ayrıldı.

Başkan Eşki, bütçenin temel amacının rakamlardan ibaret bir mali tablo oluşturmak değil, Bornova'nın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan uygulanabilir bir hizmet programı ortaya koymak olduğunu belirtti. "Kaynaklarımız sınırlı, ihtiyaçlarımız büyük. Bu nedenle her kaynağı en doğru noktaya yönlendirmek zorundayız." anlayışıyla hareket ettiklerini de ifade eden Eşki, önümüzdeki dönemde de Bornova'nın ihtiyaç duyduğu temel belediyecilik hizmetlerinden çevre yatırımlarına, sosyal desteklerden kent yaşamını güçlendirecek çalışmalara kadar çok yönlü bir hizmet anlayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Ömer Eşki, meclis toplantısında yaptığı konuşmada günümüz ekonomik şartlarında zor günler geçiren yerel esnafın mali yüklerine ve belediyeden artan beklentilerine dikkati çekti. Esnafın lojistik, personel, enerji ve mal alımı gibi temel işletme giderleri altında ciddi bir sıkıntı yaşadığına işaret eden Başkan Eşki, belediye vergilerinin bu genel gider tablosu içerisindeki payının yüzde bir bile olmadığını vurguladı. Mevcut ekonomik kriz ortamında esnafın yerel yönetimlerden beklentilerinin her zamankinden çok daha fazla arttığını belirten Eşki, hem esnafın bu taleplerine yanıt vermek hem de belediye kaynaklarını doğru yönetmek adına kurumsal düzeyde hassas bir dengeleme süreci yürüttüklerini ifade etti.