Bornova Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclisi ikinci oturumunda 2025 Mali Yılı Bütçe Tasasarı'nı görüştü. Toplantıda, 5 milyar 420 milyon TL olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 2025 yılı bütçesiyle, sosyal yardım vurgusu yaparak "Hem fiziki hem de sosyal alanda sürdürülebilir projelerle Bornova'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclisi ikinci oturumunda 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarı görüşüldü. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Meclis'ten vize alan 5 milyar 420 milyon TL'lik bütçenin odağında ise sosyal yardımlar ve sosyal projeler yer alacak.

Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçelere öncelik

Bornova Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde en yüksek pay, yüzde 15,6 ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yüzde 11'lik payla ikinci sırada yer alırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise bütçenin yüzde 9,3'ünü aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kent Market ve Kent Lokantası gibi projelerle desteklenen yüzde 4,9'luk pay ile en fazla kaynak ayrılan dördüncü müdürlük oldu.

"Eşit Şartlarda hayata başlamanın önünü açacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal yardımlar konusundaki hedeflerine dikkat çekerek, "Sosyal yardım sadece gıda göndermek değil; vatandaşlarımızın eşit şartlarda hayata başlamasının da yolunu açmaktır. Bu doğrultuda, kadınlara ve çocuklara yönelik birçok projeyi hayata geçireceğiz. Modern kreşler açarak, BELGEM yararlanan öğrenci sayısını 700'den 2 bine çıkaracağız. Kent Lokantaları'nı ihtiyaç duyulan bölgelerde yaygınlaştırarak, AŞ evleri kuracağız. Günde 2 binin üzerinde tabldot yemeği çıkarıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yaygın sağlık hizmetleri ve kreşler geliyor

Eşki, sosyal yardımların yanı sıra sağlık ve eğitim alanlarında da önemli adımlar atılacağını belirtti. Modern kreşlerin yanı sıra sağlık hizmetlerini de yaygınlaştırarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Eşki, "Umarız ki bu projelerle hayalimizin ötesinde bir hizmet sunabiliriz" dedi.