Bornova Belediyesi Arıcılara Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Arıcılara Destek Vermeye Devam Ediyor

Bornova Belediyesi, arıcılık kursuna katılan vatandaşlara aldıkları eğitimden sonra kovanlarını koydukları arazilerde de destek vermeye devam ediyor. Belediye, kursiyerlerin kovanlarını inceleyerek daha yüksek verim için yapılması gerekenleri anlatıyor.

15.07.2024 11:37
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, arıcılık kursuna katılan vatandaşlara aldıkları eğitimden sonra kovanlarını koydukları arazilerde de destek vermeye devam ediyor.

Bornova Belediyesi düzenlediği arıcılık kurslarına katılan vatandaşlara eğitimden sonra da desteğini sürdürüyor. Kendi arazisinde arıcılık yapan kursiyerleri yerinde ziyaret eden Bornova Belediyesi'nin uzman personeli; kovanları inceleyerek daha yüksek verim için yapılması gerekenleri anlatıyor.

Kursu bitirdi ekolojik arıcılık yapıyor

Bornova Belediyesi bu yıl başlatılan uygulama ile arıcılara verdiği desteği genişletti. Çiçekli Mahallesi'nde arıcılık yapan Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Hatice Kara da kovanlarının durumunu daha iyi hale getirmek için Bornova Belediyesi'nden destek aldı. Kara, "Ben Çiçekliköy'de oturuyorum. Bir yandan okuluma devam ederken bir yandan da köyümde ekolojik arıcılığı sürdürmek istedim. Bornova Belediyesi'nin kursu benim için çok faydalı oldu. Hem kursun sonunda hediye olarak verdikleri kovan ve arılar için hem de şimdi verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve hayvancılık konusunda yerel üreticiye verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise şöyle konuştu:

"Desteğimiz devam edecek"

"Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle ilçemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Arıcılık konusundaki potansiyelimizin de çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bu konudaki desteklerimizi sürdüreceğiz. Verdiğimiz teorik eğitimler, Kayadibi'ndeki arılığımızda gerçekleştirdiğimiz pratik eğitimler ve ücretsiz olarak sağladığımız malzeme desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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