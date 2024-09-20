Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenliyor

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Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gençlerle halı saha maçı düzenledi. Başkan Ömer Eşki, etkinlikte sporun ve hareket etmenin önemini vurguladı. Haftanın devamında bisiklet turları ve diğer spor faaliyetleri yapılacak.

20.09.2024 10:39  Güncelleme: 10:44
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı halı saha maçı gerçekleştirildi. Yunus Emre Mahallesi'nin gençleri ile Bornova Belediyesi bürokratları ve çalışanlarının karşı karşıya geldiği maç, keyifli anlara sahne oldu.

Büyükpark içindeki halı sahada gerçekleşen maç, Başkan Ömer Eşki'nin de aktif katılımıyla eğlenceli bir atmosferde oynandı. Başkan Eşki, gençlerle birlikte ter dökerken, sporun ve hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Hareket etmek, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır

Sporun insan hayatındaki vazgeçilmez yeri ve Hareketlilik Haftası'nın önemini dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm insanları daha hareketli bir yaşama teşvik eden bir kampanya. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu haftayı çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Hareket etmek sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda ruh sağlığımız için de büyük bir öneme sahip. Gençlerimizle bir arada sahada olmak, sporun birleştirici gücünü bir kez daha görmemizi sağladı. Hareket etmenin önemini ve sporun yaşamımıza kattığı değerleri her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikler hafta boyunca sürecek

Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kent genelinde düzenlenen birçok etkinlikle vatandaşları daha aktif bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik bisiklet turları, spor etkinlikleri ve fidan dikimi gibi birçok program, hafta boyunca devam edecek.

Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda Spor Etkinlikleri Düzenliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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