Bornova Belediyesi Dik Yokuşlarda Beton Yol Çalışmalarına Başladı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, dik yokuşların bulunduğu bölgelerde beton yol yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaları, Fen İşleri ekibi ile takip eden Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bütün Bornova'yı tek tek, sokak sokak gezip sorunlu gördüğümüz yerlerde gereken çalışmaları yapacağız" dedi.

Bornova Belediyesi, yılın ilk beton yol çalışmasını, Altındağ'da dik yokuşların yoğun olduğu Merkez Mahallesi'nde yaptı. 4607 Sokak'ta başlayan çalışmalar kapsamında, çatlayan ve bozulan yolda, önce kazılarak zemin hazırlığı yapıldı, ardından beton döküldü.

Yüksek eğimde araçların kaymasını önlemek için asfalt yerine beton yolların tercih edildiğini hatırlatan Başkan Eşki, ilk etapta bu bölgede toplam 10 sokakta daha beton yol çalışması yapılacağının müjdesini verdi.

"En sorunlu yerden başladık"

Fen İşleri ekibi ile çalışmayı yerinde inceleyen Eşki, bir hafta önce bölgede incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Bütün Bornova'yı tek tek, sokak sokak gezip sorunlu gördüğümüz yerlerde gereken çalışmaları yapacağız. Merkez Mahallesi yol konusunda en sorunlu yerlerinden başında geliyordu. Bu nedenle işe buradan başladık. Devamı gelecek. Bornova'da yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

Beton yol çalışmalarında, Merkez Mahallesi'nin ardından Altındağ'ın en yüksek kesiminde bulunan Çamkule Mahallesi'ne geçilecek.