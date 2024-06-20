Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Sergisi Açıldı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında resim, el sanatları, fotoğrafçılık, seramik ve çini bezeme eğitimi alan kursiyerlerin eserleri, Bornovalıların beğenisine sunuldu.

Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek harcayarak ortaya koyduğu eserler yer alıyor. Sergide resimden seramiğe, el sanatlarından fotoğrafçılığa kadar birçok farklı alanda yapılan çalışmalar Bornovalı sanatseverlerle buluşuyor.

Hobi ve beceri edindirme kurslarının sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasındaki önemine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu tip kurslarla vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Tüm Bornovalıları, kursiyerlerimizin birbirinden güzel eserlerini görmek ve kurslara katılarak kendi yeteneklerini keşfetmek için sergimize davet ediyorum" dedi.

Sanatın ve beceri geliştirmenin desteklendiği sergi, 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.