Bornova Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İzmirlilere hizmetlerini tanıtacak

Güncel

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda hem hizmet ve yatırımlarını İzmirlilere anlatacak, hem de ilçenin kültürel ve sosyal zenginliklerini tanıtıp müzik dinletilerinden, atölye çalışmalarına kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış ve kapanış günlerinin Kurtuluş Savaşı'nın iki önemli gününde olacağını belirterek, Bornova Belediyesi'nin standında bu coşkuyu yaşatacaklarını söyledi.

Bu yıl 30 Ağustos- 9 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Bornova Belediyesi de standıyla yer alacak. Bornova Belediyesi, fuarda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Her gün 18.00-19.00 saatleri arasındaki çikolata atölyesi ile başlayacak etkinlikler arasında, bilim atölyeleri, tohum topu yapımı atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, halk oyunları gösterileri, spor şovları, çalgı yapım atölyeleri gibi pek çok etkinlik yer alacak. Fuar standında Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün atalık tohumlardan elde ettiği coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası'nın dağıtımı da yapılacak.

"Bir Cumhuriyet kenti olarak yaptığımız çalışmaları tüm İzmirlilere anlatma fırsatı bulacağız"

Fuar açılış günü olan 30 Ağustos'ta ve kapanışı olan 9 Eylül'de Bornova Belediyesi'nin standında bayrak dağıtımı yapılacak. Kurtuluş Savaşı'nın bu iki önemli gününde de halk oyunları gösterisi ile coşku en üst düzeyde yaşanacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış ve kapanış günlerinin çok büyük anlam taşıdığını söyledi. Eşki, "Ulusal kurtuluş mücadelemizin kesin olarak zaferle sonuçlandığı gün olan 30 Ağustos ile kalan son düşmanın da İzmir'den denize döküldüğü 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fuar, bu sene daha da anlamlı. Biz de ulusumuz için çok büyük anlamı olan bu iki günün coşkusunu yaşatacak etkinliklerle Fuar'da yer alacağız. Bir Cumhuriyet kenti olarak yaptığımız çalışmaları tüm İzmirlilere anlatma fırsatı bulacağız. Herkesi standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.