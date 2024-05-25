Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi\'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Gördüğü tedavi sonrası yaşadığı değişime kendi de inanmıyor

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, yemek ve tatlı yapmanın inceliklerini öğrenmek isteyen Bornovalılar için mesleki eğitim merkezi gibi çalışıyor. 21-27 Mayıs günleri arasındaki 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında kursiyerlere, uygulamalı olarak kalburabastı ve şekerpare yapma eğitimi verildi.

Türk Mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, markalaşmak ve Türk Mutfağı'nın sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerinin yurtiçinde ve yurtdışında bilinirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere, Bornova Belediyesi de iki geleneksel tatlıyla; kalburabastı ve şekerpare ile katıldı.

Atıksız tarifler

Bornova Belediyesi'nin alanlarında uzman eğitmenleri, Mutfak Atölyesi kursiyerlerine, tamamen geleneksel yöntemlerle ve atıksız bir biçimde kalburabastı ve şekerpare yapmanın inceliklerini anlattı. Eğitimde kursiyerler, yaptıkları tatlıları fırınlayıp şerbetleyerek sunuma hazır hale getirdi.

Asılları korunuyor

Geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çeken Bornova Belediy Başkanı Ömer Eşki, "Mutfak Atölyesi'nde verilen eğitimler ile kendi kültürümüze ait, kadim bilgilerle oluşturulan yemeklerimizi ve tatlılarımızı aslını koruyarak gelecek nesillere aktarma imkanına kavuşuyoruz. Tüm Bornovalıları önümüzdeki süreçte gerçekleşecek kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.