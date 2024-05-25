Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kalburabastı ve şekerpare yapma eğitimi verdi. Eğitimlerle geleneksel yemek kültürü yaşatılıyor.

25.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, yemek ve tatlı yapmanın inceliklerini öğrenmek isteyen Bornovalılar için mesleki eğitim merkezi gibi çalışıyor. 21-27 Mayıs günleri arasındaki 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında kursiyerlere, uygulamalı olarak kalburabastı ve şekerpare yapma eğitimi verildi.

Türk Mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, markalaşmak ve Türk Mutfağı'nın sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerinin yurtiçinde ve yurtdışında bilinirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere, Bornova Belediyesi de iki geleneksel tatlıyla; kalburabastı ve şekerpare ile katıldı.

Atıksız tarifler

Bornova Belediyesi'nin alanlarında uzman eğitmenleri, Mutfak Atölyesi kursiyerlerine, tamamen geleneksel yöntemlerle ve atıksız bir biçimde kalburabastı ve şekerpare yapmanın inceliklerini anlattı. Eğitimde kursiyerler, yaptıkları tatlıları fırınlayıp şerbetleyerek sunuma hazır hale getirdi.

Asılları korunuyor

Geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çeken Bornova Belediy Başkanı Ömer Eşki, "Mutfak Atölyesi'nde verilen eğitimler ile kendi kültürümüze ait, kadim bilgilerle oluşturulan yemeklerimizi ve tatlılarımızı aslını koruyarak gelecek nesillere aktarma imkanına kavuşuyoruz. Tüm Bornovalıları önümüzdeki süreçte gerçekleşecek kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi\'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: ANKA

Gastronomi, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 13:28:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement