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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nde birimler arası futbol turnuvası başladı. Açılış maçının başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı.

Bornova Belediyesi çalışanlarını bir araya getiren, birimler arası futbol turnuvası başladı. Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi'ne ait halı sahada gerçekleşen açılış maçında Fen İşleri Müdürlüğü ile Güvenlik Birimi karşı karşıya geldi. İlk maçta açılış vuruşunu ise Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı.

Turnuvanın açılışını yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun kurum içindeki dayanışmayı artırmadaki önemine vurgu yaptı. Başkan Eşki, "Belediyemizdeki tüm çalışanlarımızı bu tür etkinliklerle bir araya getirerek hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz hem de birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendiriyoruz. Dayanışma, sadece sahada değil, iş hayatında da başarının temelini oluşturur" dedi. Eşki, turnuvanın aynı zamanda çalışanların stresini atması ve daha verimli bir iş ortamı yaratılması açısından da büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Toplamda, 14 takım katıldığı turnuvada, maçlar iki grup halinde oynanacak. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar yarı finale yükselecek. Büyük heyecana sahne olacak turnuvanın final maçı ise 28 Kasım'da oynanacak.