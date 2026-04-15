Bornova Belediyesi\'nde Dostluk Sahaya Taşındı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nde kurum içi birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış karşılaşması İşleri Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü arasında oynanırken, başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı.

Toplam 17 müdürlüğün katılımıyla gerçekleşen turnuva, Bornova Büyük Park Halı Saha Tesisleri'nde hafta içi her gün 12.00 – 13.00 saatleri arasında oynanacak maçlarla devam edecek. Organizasyon, 25 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Başkan Ömer Eşki, turnuvanın sadece sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar çalışanlarımız arasındaki iletişimi güçlendirirken, ekip ruhunu ve dayanışmayı da artırıyor. Sahada kurulan dostlukların iş hayatına da olumlu yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

17 müdürlük, tek hedef: Dostluk ve dayanışma

Turnuvaya katılan 17 farklı müdürlük, hem rekabetin hem de dostluğun ön planda olduğu karşılaşmalarda mücadele edecek. Organizasyon boyunca centilmenlik, takım ruhu ve kurum içi kaynaşma ön planda tutulacak.

Tüm personele açık davet

Bornova Belediyesi, tüm personelini takımlara destek olmak ve bu keyifli atmosfere ortak olmak üzere müsabakalara davet etti. Turnuva, çalışanlar arasında sosyal bağı güçlendiren önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.