Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediyesi'nde Fiilen Çalışmadan Maaş Alan Şüpheliler Serbest Bırakıldı, Başsavcılık İtiraz Etti

11.04.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi'nde Aslıhan Aksoy'un fiilen çalışmadan maaş aldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer yöneticiler gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da soruşturma başlattı. İddiaya göre, 22 Eylül 2025'te SGK kaydı yapılan Aslıhan Aksoy'un belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu doğrultusunda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şüpheli Aslıhan Aksoy, İnsan Kaynakları Müdürü P. K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ. A.'nın sorumluluğu tespit edildi.

Raporun ardından polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P. K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ. A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

Şüpheli Aslıhan Aksoy'un savcılıkta verdiği ifadeye göre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu belirtti. Aksoy, 'Önce Uşak Belediyesinde çalışıyordum. Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler ve 2025 yılı Eylül ayında işe başladım' dedi. Aksoy, belediyeden hiç kimsenin işe gelmemesi konusunda söylemde bulunmadığını, dolandırıcılık amacı olmadığını ve zararları gidermek istediğini ifade etti. 'Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım'dır' diye ekledi.

Serbest bırakılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise savcılık ifadesinde, Aslıhan Aksoy'un işe başlaması için sadece referans olduğunu kaydetti. Eşki, 'Belediyede binlerce insan çalıştığı için bu kişinin fiilen işe devam edip etmediği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şüpheli kişiye ödenen yaklaşık beş aylık maaş, İ. A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine ödenmiş ve zarar giderilmiştir. Ben sadece rica üzerine şüphelinin belediyede işe girişine yardımcı oldum. Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim' şeklinde konuştu. Diğer şüpheliler P. K. ve İ. A. ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:08:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.