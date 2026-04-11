Bornova Belediyesi'nde Fiilen Çalışmadan Maaş Alan Şüpheliler Serbest Bırakıldı, Başsavcılık İtiraz Etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da soruşturma başlattı. İddiaya göre, 22 Eylül 2025'te SGK kaydı yapılan Aslıhan Aksoy'un belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu doğrultusunda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şüpheli Aslıhan Aksoy, İnsan Kaynakları Müdürü P. K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ. A.'nın sorumluluğu tespit edildi.

Raporun ardından polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P. K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ. A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

Şüpheli Aslıhan Aksoy'un savcılıkta verdiği ifadeye göre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu belirtti. Aksoy, 'Önce Uşak Belediyesinde çalışıyordum. Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler ve 2025 yılı Eylül ayında işe başladım' dedi. Aksoy, belediyeden hiç kimsenin işe gelmemesi konusunda söylemde bulunmadığını, dolandırıcılık amacı olmadığını ve zararları gidermek istediğini ifade etti. 'Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım'dır' diye ekledi.

Serbest bırakılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise savcılık ifadesinde, Aslıhan Aksoy'un işe başlaması için sadece referans olduğunu kaydetti. Eşki, 'Belediyede binlerce insan çalıştığı için bu kişinin fiilen işe devam edip etmediği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şüpheli kişiye ödenen yaklaşık beş aylık maaş, İ. A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine ödenmiş ve zarar giderilmiştir. Ben sadece rica üzerine şüphelinin belediyede işe girişine yardımcı oldum. Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim' şeklinde konuştu. Diğer şüpheliler P. K. ve İ. A. ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledi.