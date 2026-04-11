Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı - Son Dakika
Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı

Netanyahu\'dan skandal çıkış! Türkiye\'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı skandal sözlerle hedef aldı
11.04.2026 22:27
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor." şeklinde skandal sözler sarf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin sonucu belirsizliğini korurken İran-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu açıklamalarında Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldı. 

KÜSTAH SÖZLER 

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Netanyahu, “Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aksine İran’ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözleri, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi yeniden yükseltti. 

SAVAŞA "DEVAM" DEDİ 

İsrail Başbakanı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanısıra İran’ı da hedef alarak, “İsrail, İran’ın terör rejimine ve uzantılarına karşı savaşmaya devam edecek” dedi. İran’a yönelik mücadelenin henüz sona ermediğini vurgulayan Netanyahu, “Hâlâ yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

 Netanyahu, “Onlar bizi boğmak istediler, biz ise onları boğuyoruz. Onlar bizi yok etmekle tehdit ettiler, şimdi ise kendileri hayatta kalma savaşı veriyorlar. Onlara ağır darbeler vurduk.” dedi.

ABD İLE ORTAK OPERASYON VURGUSU

Binyamin Netanyahu, ABD ile yürütülen askeri iş birliğine de dikkat çekerek, “Bir yıl önce size dünyanın en büyük  gücü olan ABD’nin, ortak düşmana karşı neredeyse 40 gün boyunca bizimle omuz omuza savaşacağını söyleseydim, kim inanırdı?” sözleriyle Washington-Tel Aviv hattındaki yakın koordinasyonu öne çıkardı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE GÖLGE

Öte yandan İslamabad’da ABD ile İran heyetleri arasında yürütülen müzakerelerin ilk günü saatler sürdü ancak görüşmelerden bir uzlaşma  çıkmadı. 

Bölgesel barış ve gerilimin düşürülmesi amacıyla sürdürülen görüşmeler, 1979’dan bu yana en üst düzey temas olarak değerlendirilirken, Netanyahu’nun sert çıkışlarının süreci olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu, Son Dakika

Son Dakika Binyamin Netanyahu Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bizim için gururdur 11 0 Yanıtla
  • Ömer Tel Ömer Tel:
    Hoşt 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Güler Mehmet Güler:
    finalde görüşürüz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 11.04.2026 23:57:53.
SON DAKİKA: Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı - Son Dakika
