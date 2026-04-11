Ederson\'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson, 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ELİMDEN GELENİ YAPMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİM''

Mücadeleyi değerlendiren Ederson, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

''BUNU ASLA KABUL EDEMEM''

Kendisine gelen eleştirileri normal bulan ancak hakareti kabul edemeyeceğini ifade eden Brezilyalı kaleci, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Bunu asla kabul edemem. Hakaret olmadığı sürece eleştiri her zaman olabilir." dedi.