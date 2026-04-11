Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

11.04.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Kayserispor maçının ardından konuştu. Eleştirileri normal bulduğunu ancak hakaretleri kabul edemediğini belirten Ederson, ''Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Bunu asla kabul edemem. Hakaret olmadığı sürece eleştiri her zaman olabilir'' dedi.

Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson, 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ELİMDEN GELENİ YAPMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİM''

Mücadeleyi değerlendiren Ederson, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

''BUNU ASLA KABUL EDEMEM''

Kendisine gelen eleştirileri normal bulan ancak hakareti kabul edemeyeceğini ifade eden Brezilyalı kaleci, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Bunu asla kabul edemem. Hakaret olmadığı sürece eleştiri her zaman olabilir." dedi.

Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 00:01:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.