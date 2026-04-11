Ordu\'da Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk’ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Esra Şentürk (25) ile babası Kadem Şentürk’ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Nazan Koç, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENÇ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Esra Şentürk’ün, Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi.

Hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.