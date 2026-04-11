Ordu'da Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

11.04.2026 21:58  Güncelleme: 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada baba Kadem Şentürk ve kızı Esra Şentürk yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk’ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Esra Şentürk (25) ile babası Kadem Şentürk’ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Nazan Koç, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENÇ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Esra Şentürk’ün, Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi.

Hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Kabadüz, Güncel, Ordu, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:26:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.