Netanyahu\'nun küstah çıkışına Türkiye\'den zehir zemberek tepki

11.04.2026 22:29
"İsrail, Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek." şeklinde skandal sözler sarf eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'den zehir zemberek tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur." dedi. İletişim Başkanı Duran da, Netanyahu'nun sözleri için "çaresizlik" dedi.

Gazze, Lübnan ve İsrail'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf etti. Türkiye'den ise tepkiler peş peşe geldi.

CEVDET YILMAZ: NETANYAHU'NUN İFADELERİ, SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır. Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir.

Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir."

DIŞİŞLERİ: ÇAĞIN HİTLER'İ NETANYAHU'NUN KİM OLDUĞU BELLİDİR

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.

Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır.

"NETANYAHU'NUN HEDEFİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ BALTALAMAK"

Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

"HER PLATFORMDA DİLE GETİRDİĞİMİZ GERÇEKLERİN YARATTIĞI RAHATSIZLIĞIN SONUCU"

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

DURAN: ÇARESİZLİK İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALMAYA CÜRET EDİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şunları söyledi: "Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir.

"NETANYAHU DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLUDUR"

Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu’nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER

Öte yandan Netanyahu, skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ismail Demirpolat ismail Demirpolat:
    Oylar düşüyor, çatmalar başlasın. 16 35 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    İsrail büyük eliçisi gönderilsin Ticari anlaşmalar iptal edilsin İSPANYA kadar olamuyoruz ......sorarsanız müslümanız.. 1 0
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Aklını başına al netenyahu.İrana hiç benzemeyiz.Bunu da sana şahada ispatlarız 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ülkede adalet yok hergün insanlar ölüyor neresi güvenli emekliler mutsuz neresi huzurlu ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:28
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
15:54
Suriye’nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
Advertisement
