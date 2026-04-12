Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
12.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray'da gösterdiği performanslarla Avrupa'ya damga vuran Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Osimhen'i transfer etmek isteyen Barcelona, finansal dengeyi sağlamak için 5 isim ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray'da ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. 

BARCELONA OSIMHEN'İN PEŞİNDE

Afrik-Foot’un haberine göre; Barcelona, gelecek sezon tüm şartlarını zorlayarak Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinin, Nijeryalı oyuncuyu sezon başından bu yana takip ettiği ve girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. 

YILDIZLARINI SATMAK ZORUNDA KALACAK

Ancak bu transferin La Liga’nın sıkı mali denetimleri altında faaliyet göstermeye devam eden Barcelona'yı ekonomik olarak zorlayacağı, İspanyol devinin 100 milyon Euro'yu aşabilecek bir bonservisi finanse etmek için yıldız oyuncularını satmak zorunda kalacağı dile getirildi. 

SATILACAK 5 İSİM BELLİ 

Bu doğrultuda Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı isimler de belli oldu. İspanyol devinin gelecek sezon Kounde, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski ve Casado'yu önemli bonservislere satarak önemli bir bütçe elde etmeyi hedeflediği vurgulandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adam Adam:
    Osimhen'in reklam haberi. 9 2 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Hicde değil dünyanın on forvetine istesende istemezende girer he biri besinci sırada biri yedinci sırada biri ikinci sırada der sen kabul etmezse de gerçek bu ve iç acitir bazı gerçekler 2 0
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Lewayı fenere kaktırırlar 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:31:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.