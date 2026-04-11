Londra'da 'Filistin Eylemi' Protestoları: 212 Gözaltı

11.04.2026 22:29
Londra'da yüzlerce kişi, yasağı protesto etmek amacıyla bir araya geldi; 212 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce göstericinin, İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek için bir araya geldiği protestolarda 212 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, hükümet tarafından yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için meydanları doldurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruba destek için başkentteki Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Soykırıma karşı duruyorum. Filistin için Eylem grubunu destekliyorum" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler de protesto haklarını savunmaya yönelik ve ABD-İsrail karşıtı sloglanların yazılı olduğu dövizler açtı.

Protestolarda 212 gösterici gözaltına alındı

İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı aktivist grubun çağrısıyla "Herkesin Günü" adı altında düzenlendi. Aktivistler, protesto kapsamında "Filistin için Eylem grubuna yönelik yasağa karşı amansız direniş göstermeyi" hedeflediklerini aktardı.

Güvenlik güçleri ise protestolar sırasında birçok göstericiyi gözaltına aldı. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre yerel saat ile 16.50 itibariyle toplamda 212 kişi gözaltına alındı. Polis, gözaltı sayısının ilerleyen süreçte artmasının beklendiğini kaydetti.

2 bin 200'den fazla kişi gruba destek suçlamasıyla gözaltına alındı

İngiltere basınında yer alan haberlerde, "Filistin için Eylem" grubunun geçtiğimiz yıl İngiltere eski İçişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından yasaklanmasından bu yana, gruba destek verdikleri iddiasıyla bugüne kadar 2 bin 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Filistin Eylemi grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesi

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
