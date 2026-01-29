Bornova Kendi Yeşilini Kendi Üretiyor: 2026'ya 75 Bin Fidanla Hazırlık

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı'ndaki modern fidanlığında 2026 için 75 bin çalı grubu bitki, 5 bin zeytin fidanı ve binlerce süs bitkisini kendi imkanlarıyla üreterek park ve yeşil alanlar için hazırlıyor. Fidanlığı ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Başkan Ömer Eşki, dışarıdan alım yapılmadan sürdürülen bu üretimin hem tasarruf sağladığını hem de Bornova'yı daha yeşil ve estetik bir kent haline getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Bornova Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı'nda modern koşullarda üretim yapan fidanlığında, 2026 yılında daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, parklar, refüjler ve yeşil alanlarda kullanılacak bitkileri kendi imkanlarıyla üretiyor.

On binlerce bitki dikime hazır hale getiriliyor

Yoğun üretimin sürdüğü fidanlıkta; 30 bin lavanta, 3 bin zeytin çalısı, 3 bin alacalı zakkum, 3 bin altın tuflan, 3 bin Meksika petunyası, 3 bin fırça çalısı, 3 bin kartopu, 3 bin sarı papatya, 3 bin 500 nar fidesi ve 1.000 limon servi, parklar ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere dikime hazır hale getiriliyor.

Toplamda 75 bin adete ulaşan çalı grubu bitkilerin yanı sıra 5 bin zeytin fidanı da üretim sürecinde bulunuyor. Ayrıca, özellikle çocuklara dağıtılmak üzere çilek fideleri yetiştirilirken, üretilen 3 bin lavanta fidesiyle ilçenin farklı noktalarında lavanta bahçeleri oluşturulması planlanıyor.

Başkan Ömer Eşki'den fidanlık ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı Fidanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin yeşil alan politikalarında kendi üretiminin önemine dikkat çekerek,"Bornova'nın yeşil alanlarını güçlendirirken hem doğaya hem de kamu kaynaklarına sahip çıkıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği bu üretim, sürdürülebilir ve tasarruflu belediyeciliğin en somut örneklerinden biri. 2026 yılında Bornova'yı daha yeşil, daha estetik ve daha nefes alınabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Dışarıdan alım yok, tamamı belediyenin üretimi

Bornova Belediyesi, fidanlıkta yapılan üretimlerin tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor, dışarıdan bitki veya fidan satın almıyor. Böylece hem maliyetler düşürülüyor hem de kent estetiği uzun vadeli ve planlı bir şekilde güçlendiriliyor.