Bornova Belediyesi'nden Bornova Misket Üzümü İçin Eğitim ve Destek Programı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Bornova Misket Üzümü İçin Eğitim ve Destek Programı

Bornova Belediyesi, coğrafi işaretli Bornova misket üzümünün üretimini artırmak amacıyla üreticilere yönelik eğitim ve destek programı başlattı. Eğitimlerde bağcılık teknikleri ve hastalıklarla mücadele konularında bilgi verilirken, beş üreticiye fidan ve bağ kurulumu desteği sağlanacak.

14.03.2025 11:55
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, coğrafi işaretini aldığı Bornova misket üzümünün üretimini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla teşvik programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde üreticilere yönelik eğitim çalışmaları başlatıldı.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde, bağcılık teknikleri, budama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, üreticilere Bornova misket üzümü fidanları teslim edildi.

Eğitim programı kapsamında üreticilere, M. Sacit İnan, Dr. Oğuzhan Soltekin, Dr. Nurdan Güngör Savaş ve Dr. Esra Albaz, "Bağ Tesis Tekniği, Bağcılıkta Budama ve Terbiye Sistemleri, Bağda Ekonomik Kayıplara Yol Açan Önemli Hastalık ve Zararlılar" başlıkları ile detaylı bilgi verdi.

"Yerel üreticiyi destekliyoruz"

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, yerel üreticinin desteklenmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bornova Misket Üzümü, ilçemizin en değerli tarımsal miraslarından biri. Bu değerimizi korumak ve yaygınlaştırmak için üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bilimsel destekle verimlilik artacak"

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ise bağcılığın bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bağcılık, doğru teknikler uygulanmadığında verim kaybına uğrayabilir. Bu eğitimlerle üreticilerimize modern bağcılık yöntemlerini öğretiyor, sürdürülebilir bir üretim için bilimsel destek sağlıyoruz. Bornova Belediyesi ile yaptığımız bu iş birliği, Bornova Misket Üzümü'nün geleceği için büyük bir adım" diye konuştu.

Beş üreticiye bağ kurulumu desteği

Bornova Belediyesi, yürüttüğü teşvik programı kapsamında beş üreticiye, Bornova misket üzümü bağı kurulumu için destek sağlayacak. Üreticilere sağlanan fidan desteğiyle birlikte, Bornova'nın tarımsal üretimde önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Bornova Misket Üzümü İçin Eğitim ve Destek Programı - Son Dakika

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