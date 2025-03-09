Bornova Belediyesi'nden Dezavantajlı Gruplara Ücretsiz Hukuki Danışmanlık

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla imzalanan protokol hayata geçiyor. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve ekonomik zorluklar nedeniyle hukuki desteğe erişimde güçlük çeken bireyler için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlatılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Başkan Ömer Eşki, kadın haklarının ve toplumsal adaletin önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz, anti-emperyalist bir mücadelenin sonunda kurulan bir Cumhuriyet'tir ve bu mücadelenin en büyük emektarları kadınlarımızdır. Cumhuriyet, kadınların özgürleşmesi için büyük çabalar sarf etmiştir. Ancak bugün kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler ve kadınların ifade özgürlüğüne yönelik baskılarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet'in 100. yılını geride bırakmış bir ülkeye yakışmayan bu tabloya karşı bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda, Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu ortaklığında hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçiriyoruz. 12 Mart Çarşamba günü itibarıyla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası'nda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde avukat danışmanlarımız vatandaşlarımızın yanında olacak. Kadınlar başta olmak üzere, tüm dezavantajlı gruplara ücretsiz hukuki danışmanlık sağlayacağız. Hukuka erişimdeki tüm engelleri kaldırmak için bugün yola çıkıyoruz"

Adli yardım büroları ve hukuki destek seminerleri geliyor

Protokol kapsamında İzmir Barosu üyesi avukatların görev alacağı adli yardım büroları Bornova'da hizmete girecek. Bornova Belediyesi'nin sağlayacağı lojistik destekle hukuki yardım daha geniş kesimlere ulaşacak. Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi kırılgan grupların hak arama özgürlükleri korunacak. Seminer, çalıştay ve eğitimlerle Bornova halkına ve belediye personeline hukuki bilgi aktarımı sağlanacak. Protokol 1 yıl süreyle geçerli olacak ve tarafların talebi doğrultusunda uzatılabilecek.