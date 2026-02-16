Bornova Belediyesi'nden Doğanlar'a Dev Yatırım Hamlesi... Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Biz Yıkmaya Değil, Var Etmeye ve Büyütmeye Odaklıyız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Doğanlar'a Dev Yatırım Hamlesi... Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Biz Yıkmaya Değil, Var Etmeye ve Büyütmeye Odaklıyız"

16.02.2026 10:02  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi’nde Türkiye’nin en büyük kent bostanı olacak alan, bir bölümü Aile Sağlığı Merkezi’ne tahsis edilen Aysel Bayraktar Kültür Merkezi ve yenilenecek Doğanlar Sahası’nda incelemelerde bulundu. Doğanlar’da önemli bir yatırım süreci başlattıklarını söyleyen Başkan Eşki, belediye olarak engellemelere rağmen üretmeye ve hizmet etmeye odaklandıklarını vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde Türkiye'nin en büyük kent bostanı olacak alan, bir bölümü Aile Sağlığı Merkezi'ne tahsis edilen Aysel Bayraktar Kültür Merkezi ve yenilenecek Doğanlar Sahası'nda incelemelerde bulundu. Doğanlar'da önemli bir yatırım süreci başlattıklarını söyleyen Başkan Eşki, belediye olarak engellemelere rağmen üretmeye ve hizmet etmeye odaklandıklarını vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde hayata geçirilecek yatırımları yerinde inceledi. Kent Bostanı yapılacak alan, tamamen yenilenecek Doğanlar Sahası ve Aile Hekimliği Merkezi olarak kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'ndeki bölümde incelemelerde bulunan Başkan Eşki'ye Doğanlar Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

Program kapsamında taşınma hazırlıkları yapan Aile Sağlığı Merkezi personelini ziyaret eden Eşki, Doğanlar'daki taziye evinde de incelemelerde bulundu.

Doğanlar Sahası baştan sona yenileniyor

Sabahın ilk ışıklarında Doğanlar Spor Alanı'nda incelemelere başlayan Başkan Eşki, mahallede çocukların ve gençlerin spor yapabileceği alanların yetersizliğine dikkati çekti. "Doğanlar'daki en önemli problemlerden bir tanesi, çocuklarımızın spor yapacağı alanların kısıtlı olmasıydı. Buradaki sahamızda da büyük zemin problemleri vardı. İhale sürecini başlattık" ifadelerini kullanan Eşki, yenileme çalışmalarının ardından sahanın çok yönlü bir spor alanına dönüşeceğini vurguladı.

Başkan Ömer Eşki, "Çok yakında Doğanlar'daki bu sahamız, birçok futbol kulübünün antrenman yapabileceği, mahallenin de farklı ihtiyaçlarının çözüme kavuşacağı bir alana dönüşecek. Sevgili muhtarımız ve müdürlerimizle beraber sabahtan beri geziyoruz. Çok yakında burası hepinizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük Kent Bostanı Doğanlar'da kuruluyor

Kent Bostanı yapılacak alanda konuşan Başkan Eşki, Doğanlar'ın önemli bir unvana kavuşacağını belirterek, "Burası Türkiye'nin en büyük kent bostanı olacak. 260 kadınımız, 260 hanemiz bereketlenecek. Kadınlarımızın eli doğayla buluşacak. Fidelerini ve tohumlarını belediyemizden alacaklar. Burada ekim-dikim yapacak ve evlerine bereketlerini götürecekler. Şimdiden tüm Doğanlar'a ve tüm Bornova'ya hayırlı olsun" dedi.

30 bin kişilik mahalleye sağlık müdahalesi

Programın bir diğer durağı Aysel Bayraktar Kültür Merkezi oldu. Merkezin üst katı, Doğanlar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Gerekli inşaat ve tadilat çalışmalarını Bornova Belediyesi üstlendi.

Doğanlar Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan sağlık hizmeti eksikliğine dikkat çeken Başkan Eşki,  "Buranın üst katını Doğanlar Sağlık Ocağı'nın kullanımına tahsis ettik; gerekli olan inşaat ve tadilatı da biz üstlendik. Maalesef yaklaşık otuz bin insanın yaşadığı Doğanlar Mahallesi'nde, sağlık ocağını yapacak iradenin eksikliğinden dolayı sağlık hizmetleri noktasında bir boşluk vardı. Yaklaşık iki yıl boyunca otuz bin insanın sağlık ocağı ihtiyacı havada kalmıştı. Bu yüzden belediye olarak biz müdahale etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Eşki, hizmet anlayışlarını da şu sözlerle özetledi:

"Keşke burada yaşayan otuz bin insanın sağlık ihtiyacıyla ilgili gerekli düzenlemeler önceden planlanabilseydi. Ama dediğimiz gibi; birileri tıpkı Bornova Meydanı'nda olduğu gibi yıkmaya, yok etmeye ve engellemeye odaklanmışken; bizler var etmeye, büyütmeye ve hizmet etmeye odaklıyız. Burada da Doğanlar halkı için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

Aysel Bayraktar, Yerel Haberler, Ömer Eşki, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Doğanlar'a Dev Yatırım Hamlesi... Bornova Belediye Başkanı Eşki: 'Biz Yıkmaya Değil, Var Etmeye ve Büyütmeye Odaklıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:18:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Doğanlar'a Dev Yatırım Hamlesi... Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Biz Yıkmaya Değil, Var Etmeye ve Büyütmeye Odaklıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.