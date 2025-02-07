Bornova Belediyesi'nden Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliği, İzmir Soroptimist Kulübü'nün desteğiyle pastacılık ve ekmekçilik kursu düzenliyor.

300 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kalfalık belgesi alacak. Son kayıt tarihi 11 Şubat 2025 olan kurs için mülakatlar 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Hafta içi her gün düzenlenecek kurs, 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında iki grup halinde gerçekleşecek.

"Bornova, üreten eller için bir merkez olacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursun meslek edinmek isteyenlere önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bornova Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en önemli unsurlarından birinin istihdam olanakları yaratmak olduğuna inanıyoruz. Pastacılık ve ekmekçilik, her zaman ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alıyor. Bu kursla, hemşehrilerimize yeni bir iş kapısı açarken, yerel ekonomiye de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bornova, üreten ve geleceğe umutla bakan bireyler için bir merkez olacak" diye konuştu.

18-35 yaş arası vatandaşların yararlanabileceği kursa başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, Bornova Belediyesi'nin 0232 999 29 29 numaralı hattının dahili 6200-6201-6203 numaralarından veya EVKA-3'teki Mutfak Atölyesi'nden bilgi alabilirler.