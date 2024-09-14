Bornova Belediyesi'nden Sanatseverlere Karma Resim Sergisi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Bursa Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Başkan Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak sanatı her zaman destekliyoruz ve bu tür etkinliklerle sanatçılarımıza ve sanatseverlere alan açmaya devam ediyoruz" dedi.

2011 yılında halkı sanatsal ve kültürel olarak geliştirmek, sanatçılara çalışma imkanı sunmak amacıyla kurulan Bursa Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan sergi, Bornova'da Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 15 Eylül 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kurum olarak sanat ve kültüre verdikleri öneme vurgu yapan Başkan Eşki, "Sanat bir toplumun ilerlemesindeki en önemli yapı taşlarından biridir. Bornova Belediyesi olarak sanatı her zaman destekliyoruz ve bu tür etkinliklerle sanatçılarımıza ve sanatseverlere alan açmaya devam ediyoruz. Sanat sadece bireylerin değil, toplumların da gelişmesine katkı sağlar" diye konuştu.