Bornova'da Mahalle Mahalle Temizlik Seferberliği

(İZMİR) - Daha temiz ve yaşanabilir kent yaratma hedefiyle çalışan Bornova Belediyesi, mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Mevlana Mahallesi'nde sokaklar baştan sona süpürülürken, budama ve rüzgar sonrası ortaya çıkan dallar toplandı, konteynerler yerinde yıkanıp boyandı.

Bornova Belediyesi, ilçede çevre temizliğini daha etkin hale getirmek amacıyla mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların ilk adresi Mevlana Mahallesi oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sayısı artırılan süpürgeciler sokakları tek tek süpürürken, temizlik araçları çalışmalara eşlik etti. Böylece cadde ve sokaklarda biriken atıklar hızlı şekilde toplanarak çevre düzeni sağlandı.

Atıl dallar toplandı

Temizlik çalışmalarında yalnızca günlük atıklar değil, budama ve şiddetli rüzgarlar sonrasında ortaya çıkan dallar da toplandı. Toplanan dallar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi ve gübreye dönüştürülmek üzere değerlendirmeye alındı.

Konteynerler yıkandı ve boyandı

Çalışmalar kapsamında mahalledeki çöp konteynerleri de yerinde yıkanarak dezenfekte edildi. Kullanım nedeniyle yıpranan konteynerler ise boyanarak daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

"Temizlik yaşam kalitesinin parçasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahallelerde başlatılan kapsamlı temizlik çalışmasının tüm ilçeye yayılacağını belirterek, "Bornova'da temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizde yalnızca rutin temizlik değil, detaylı temizlik çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı periyodik aralıklarla tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin başlattığı detaylı temizlik çalışması belirli aralıklarla diğer mahallelerde de devam edecek.