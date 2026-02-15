Bornova Belediyesi'nden Personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yerel eşitlik politikaları ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde görev yapan personele yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Eğitimi" düzenledi. Eğitim, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" ile kamu hizmetlerinin sunumunda eşitlikçi yaklaşımın güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda belediye personelinin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı. Eğitim sürecinde, toplumsal cinsiyet kavramı, eşitsizliklerin gündelik hayattaki ve kurumsal yapılardaki yansımaları ile yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları ele alındı.

Eğitim, İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nden Seher Gündoğan tarafından verildi. Gündoğan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun yaşam kalitesini yükselten temel bir insan hakları meselesi olduğuna dikkati çekti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu kurumlarında içselleştirilmesinin önemine vurgu yapan Gündoğan, daha önceki açıklamalarında da sıkça dile getirdiği üzere, eşitlik perspektifiyle sunulan kamu hizmetlerinin daha kapsayıcı, adil ve erişilebilir olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin bu alanda üstlendiği rolün, toplumsal dönüşüm açısından kritik olduğunun altını çizdi.

"Eşitliği esas alıyoruz"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik ve sosyal belediyeciliğin temel unsurlarından biridir. Bornova Belediyesi olarak hem kurum içi yapımızda hem de sunduğumuz hizmetlerde eşitliği esas alıyoruz. Personelimizin bu alandaki farkındalığını güçlendirmek, daha adil ve kapsayıcı bir kent hedefimizin önemli bir parçasıdır" dedi.

Eğitim programının sonunda, programa katılan belediye personeline katılım sertifikaları takdim edildi.