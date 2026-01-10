Bornova Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Tiyatro Gösterimleri

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 19 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençler için ilçenin farklı noktalarında tiyatro gösterimleri ve Film Kulübü etkinlikleri düzenleyecek. İki hafta sürecek program kapsamında sahnelenecek çocuk oyunlarının yanı sıra Bornova Belediyesi Film Ofisi, sinemaya ilgi duyan çocukları atölye çalışmalarıyla buluşturacak.

Bornova Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençler için kültür ve sanat dolu bir program hazırladı. 19 Ocak'ta başlayacak ve iki hafta sürecek yarıyıl tatili boyunca ilçenin farklı noktalarındaki kültür merkezlerinde tiyatro oyunları sahnelenecek, Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenecek Film Kulübü ile çocuklar sinemanın renkli dünyasıyla tanışacak.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çocuklarımızın tatil dönemini sadece dinlenerek değil; sanatla, hayal gücüyle ve paylaşarak geçirmelerini istiyoruz. Bornova'da her çocuğun kültür ve sanata eşit erişimini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

Tiyatro sahnesi tatilde çocukların

Yarıyıl tatili boyunca her biri farklı temalarla hazırlanan çocuk tiyatroları, saat 14.00'te Bornova'nın kültür merkezlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek:

-19 Ocak 2026-Mutluluk Ormanı- Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak Tiyatro Sahnesi)

-21 Ocak 2026 – Rüzgarla Konuşan Çocuk- Naldöken Kültür Merkezi

-22 Ocak 2026 – Vitamin Krallığı- Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri (Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi)

-26 Ocak 2026 – Sevgi Çiftliği- Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi

-28 Ocak 2026 – Kuyruklu Kahramanlar- Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi(Yıldız Kenter Sahnesi)

-30 Ocak 2026 – Yaşasın Barış- Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi

Film Kulübü ile sinemanın mutfağına yolculuk

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Film Kulübü, sinemaya ilgi duyan çocukları kamera arkasının temel kavramlarıyla tanıştıracak. Atölye çalışmaları, yaş gruplarına göre iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek:

-21-22-23 Ocak 2026- 14.00 – 16.30 (9-11 Yaş| Kontenjan: 12 kişi)

-28-29-30 Ocak 2026- 14.00 – 16.30 (12-14 Yaş | Kontenjan: 12 kişi)

Yer: BBFO Atölye/ Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi – Büyükpark Bornova

Başvuru: basvuru.bornova.bel.tr

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2026