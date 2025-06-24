Bornova Belediyesi'nden Yerel Tarıma Destek - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Yerel Tarıma Destek

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24.06.2025 09:42  Güncelleme: 09:52
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Bornova Belediyesi\'nden Yerel Tarıma Destek
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Bornova Belediyesi, Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'nde ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayının hasadına başladı. Elde edilen yaklaşık 5 ton ürün, ilçedeki tavuk üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılarak yerel tarıma destek sağlanacak.

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'nde ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayının hasadına başladı. Elde edilmesi beklenen yaklaşık 5 ton ürün, ilçedeki tavuk üreticilerine ücretsiz dağıtılarak yerel tarıma ve hayvancılığa destek sağlanacak. Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımın temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, üretimi teşvik eden projeleri sürdüreceklerini belirtti.

Bornova Belediyesi, Yakaköy'deki Doğal Tarım Çiftliği'nde 2024 sonbaharında ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayını biçmeye başladı. Belediye'ye ait 15 bin metrekare arazide yapılan üretimden bu yıl yaklaşık 5 ton ürün bekleniyor. Hasat edilen buğday ve saman, ilçede faaliyet gösteren tavuk üreticilerine tamamen ücretsiz dağıtılacak; böylece sağlıklı yem temini sağlanırken küçük ölçekli işletmelerin girdi maliyetleri düşürülecek.

Traktörün direksiyonuna muhtarlarla ve üreticilerle birlikte geçerek hasadı başlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İnsanoğlunun en büyük devrimi tarımı icat etmesidir; yerleşik düzenin ve beslenmenin temeli budur. Bunu geri kalmışlık değil, temel ihtiyacımız olarak görüyoruz. Yaklaşık 5 ton, belki daha fazla buğdayı tavuk üreticilerimize dağıtarak kırsal mahallelerimizde tarımın yeniden güçlenmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Emeği geçen Tarım Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza ve kırsal mahallelerimizi 'köye' dönüştüren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bornova Belediyesi olarak tarımsal yaşantıyı kendi gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, boş arazileri üretime kazandırma, yerli tohum kullanımını yaygınlaştırma ve agroekolojik uygulamaları desteklemeye devam ediyor. Proje, yerel tarım ve hayvancılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yerel Tarıma Destek - Son Dakika

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