Bornova Belediyesi'nden Yıl Sonu Resim Sergisi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Yıl Sonu Resim Sergisi

22.05.2025 12:41
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Bornova Belediyesi'nin kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Yıl Sonu Resim Sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, çeşitli tekniklerle hazırlanan yaklaşık 80 eser sergileniyor.

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin kurslarından eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan Yıl Sonu Resim Sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, bir yıl boyunca hem çocukların hem yetişkinlerin özveriyle hazırladığı birbirinden etkileyici eserleri bir araya getiriyor.

Bornova Kültür İşleri Müdürlüğü Hobi ve Beceri Edindirme Kursları bünyesinde eğitmen Hande Sezer'den eğitim alan kursiyerler, 2024–2025 eğitim dönemi boyunca karakalem, pastel, yağlı boya, akrilik ve suluboya gibi çeşitli tekniklerle duygularını, düşüncelerini ve hayal güçlerini tuvallere taşıdı. Sergide yaklaşık 80 eser yer almakta ve bu eserler yalnızca sanatsal becerileri değil, aynı zamanda katılımcıların iç dünyalarına dair güçlü birer ifade sunuyor.

Resim Atölyesi, çocuklardan yetişkinlere geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Sergilenen çalışmalar arasında klasik tuvallerin yanı sıra özgün tasarımların yer aldığı tişört çalışmaları da dikkat çekiyor. Bu yönüyle sergi, sanatın yalnızca bir teknik değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve ifade aracı olduğunu gözler önüne seriyor.

"Sanat, Bornova'da hayatın bir parçası"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın, bireyin kendini ifade edebildiği, estetik duygusunu geliştirebildiği, toplumsal bağlarını güçlendirebildiği en güçlü alanlardan biri olduğunu belirterek, "Biz Bornova'da sanatı yalnızca profesyonellere ait bir alan olarak değil, her yaştan yurttaşın katılımıyla büyüyen bir kültür olarak görüyoruz. Bu sergi de bunun en güzel örneklerinden biri. Tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

21 Mayıs'ta kapılarını açan sergi, 28 Mayıs 2025 tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yıl Sonu Resim Sergisi - Son Dakika

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