Bornova Belediyesi Pazaryerlerinde Hijyen Seferberliği - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Pazaryerlerinde Hijyen Seferberliği

Bornova Belediyesi, sebze meyve alışverişinin en hijyenik koşullarda yapılabilmesi için pazaryerlerinde temizlik hareketini genişletti. Temizlik ürünleriyle zemin temizliği yapılırken, yürüyen bantlar da yenilendi.

18.05.2024 14:10
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(İZMİR)-Bornova Belediyesi, sebze meyve alışverişinin en hijyenik koşullarda yapılabilmesi için pazaryerlerinde başlattığı temizlik hareketinin kapsamını genişletti. Hijyen sağlayan özel temizlik ürünleriyle pazaryerlerinin zemininde derinlemesine temizlik yapan Bornova Belediyesi, fiziki eksikliklerin giderilmesi için de çalışma başlatarak Merkez Pazaryeri'ndeki yürüyen bantları da yeniledi.

Sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından biri olan taze sebze meyvenin aynı zamanda en hijyenik koşullarda satılmasını da sağlamak için adeta seferberlik başlatan Bornova Belediyesi, bu alanda önemli bir aşama kaydetti. Pazarcı esnafının, pazar kurulan günlerde satışlarını tamamladıktan sonra, zeminin tam olarak temizlenebilmesi için, tezgahlarını tamamen kaldırmaları konusunda uzlaşma sağlandı. Hem esnafın hem de alışveriş yapan Bornovalıların kokudan ve pislikten rahatsız olmaması için başlatılan uygulama başarıya ulaştı. Her hafta pazar kalktıktan sonra tezgahlarını da kaldıran pazarcı esnafı, tüm alanların eksiksiz bir şekilde temizlenebilmesi için Bornova Belediyesi'nin temizlik ekipleriyle iş birliği yapmaya başladı.

YÜRÜYEN BANT YENİLENDİ

Pazaryerlerini basınçlı suyla baştan aşağı temizleyen Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel temizlik ürünleri kullanılarak uzun süredir zemine işlemiş olan lekeleri temizliyor. Binaların fiziki eksikliklerin tamamlanması için de hızlı bir çalışma başlatan Bornova Belediyesi, Merkez Pazaryeri'ndeki arızalı yürüyen bandı da yeniledi. Üst kattaki tekstil ürünlerinin satıldığı tezgahlara erişimi sağlayan yürüyen bandın yanı sıra diğer aksaklıklar da giderildi. Merkez Pazaryeri'nde uzun süredir kırık olan camların yerlerine yenileri takıldı.

Yürüyen bantların uzun süredir arızalı olan el bantları, tarak anahtarları, tarak bantları, zincir kırılma anahtarları, faz koruma röleleri, giriş ve çıkış fotoselleri değiştirildi. Yürüyen bantlarda, vatandaşın temas ettiği bütün noktalar temizlenirken, giriş ve çıkış makine dairelerinde biriken pislikler de atıldı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, pazaryerlerinde koku ve kirliliğin önüne geçmek için tüm pazaryerleri, süpürülüp yıkanmayan tek bir metrekaresi kalmayacak şekilde temizlediklerini söyleyerek, "Pazaryerlerinin temizliğinde olduğu gibi, hizmet verdiğimiz bütün alanlarda halk sağlığını korumak için en titiz çalışmaları yürüteceğiz. Bu kapsamlı temizlik çalışmamızda herkesin sağlığı için bizimle uyum içinde çalışan pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Pazaryerlerinde Hijyen Seferberliği - Son Dakika

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