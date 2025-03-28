Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı İçin Camileri Temizledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı İçin Camileri Temizledi

Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki 129 camiyi detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılmasını sağladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, inançlara saygıyla temiz ve huzurlu bir bayram ortamı oluşturduklarını belirtti.

28.03.2025 11:18
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camileri temizleyerek bayram namazına hazır hale getirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Herkesin inancına saygıyla, temiz ve huzurlu bir bayram ortamı oluşturuyoruz" dedi ve tüm Bornovalıların bayramını kutladı.

Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethaneleri temizleyerek vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılmasını sağladı.

Yıl boyunca camilerle birlikte cemevi ve kiliselerin de düzenli olarak temizliğini yapan ekipler, bayram öncesinde 129 caminin içini detaylı bir şekilde temizleyip avlularını yıkadı. Camilerin halıları özel makinelerle temizlenirken, avlular ise yıkandı. Ayrıca cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımı da yapılarak vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet edebilmesi sağlandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin inançlara saygı temelinde yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, "İlçemizde yaşayan herkesin ibadetini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için yıl boyunca ibadethanelerin bakımını sürdürüyoruz. Camilerimizin yanı sıra cemevi ve kiliselerimize de aynı özenle yaklaşıyoruz. Bayramda huzurlu bir ibadet ortamı sağlamak bizim görevimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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