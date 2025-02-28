Bornova Belediyesi Ramazan Boyunca Bin Kişiye İftar Yemeği Dağıtacak

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar yemeği dağıtacak. Büyük Park Gençlik Merkezi'nde her akşam iftar sofraları kurulurken, Bornova ve Stadyum Metro çıkışlarında iftara geç kalanlar için paket yemek dağıtımı yapılacak. Ayrıca her gün farklı bir mahallede iftar çadırı kurulacak.

Bornova Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürerek her gün bin kişiye iftar yemeği dağıtacak. Bornova Büyük Park'taki Gençlik Merkezi'nde her akşam iftar sofraları kurulacak. Ayrıca, iftara yetişemeyen vatandaşlar için Bornova ve Stadyum Metro çıkışlarında paket iftar yemekleri dağıtılacak. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede iftar çadırı kurularak Bornovalılar aynı sofrada buluşacak.

"Bornova'da kimse sofrasız kalmayacak"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın kentidir. Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşacak, iftar sevincini paylaşacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız, iftara yetişemeyen vatandaşlarımız için metro çıkışlarında yemek dağıtımı yapacağız. Bornova'da hiçbir sofranın eksik kalmaması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Birlikte paylaşarak, birlikte büyüyen bir Bornova'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.