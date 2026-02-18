Bornova Belediye Başkanı Eşki: Sofralar Dayanışma ile Kurulacak - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Eşki: Sofralar Dayanışma ile Kurulacak

18.02.2026 09:18  Güncelleme: 10:26
Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemekleri düzenleyecek. Başkan Ömer Eşki, dayanışma ruhunu artıracak programların hazırlandığını ve 1000 kişilik iftar yemeklerinin yanı sıra metro duraklarında da sıcak ikramlar sunulacağını belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyes, rarmazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Sosyal belediyeciliği temel yönetim anlayışları haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Ömer Eşki, ramazan için dayanışma ruhunu büyütecek kapsamlı program hazırladıklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ramazan ayı boyunca Bornova genelinde hayırseverlerin ve paydaşların katkılarıyla her akşam iftar yemeği verileceğini belirterek, "Kızılay Kent Lokantamız, Çamdibi Kent Lokantamız ve Mevlana Kent Lokantamızda, iftar saatinde vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturacağız. Günlük ortalama 1000 kişilik iftar yemeği hedefliyoruz. Bu sofralar sadece yemek değil; paylaşmanın, birlik olmanın ve dayanışmanın sofraları olacak" dedi.

İftara yetişemeyenlere metro duraklarında destek

Ramazan ayında iş çıkışı evine ya da iftar sofralarına yetişemeyen vatandaşları da unutmadıklarını söyleyen Başkan Eşki, ulaşım noktalarında sıcak destek sunacaklarını belirtti. Eşki, "Stadyum Metro, Bornova Metro ve EVKA-3 Metro duraklarında her gün iftara yetişemeyen yaklaşık 1000 vatandaşımıza çorba ve soğuk sandviç ikram edeceğiz. Kimsenin aç kalmadığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir ramazan hedefliyoruz" diye konuştu.

İftar yemeklerinin ve dağıtımların hafta içi günlerde verileceğini ifade eden Başkan Eşki, organizasyonun büyük bir titizlikle planlandığını vurguladı.

"Sosyal belediyecilik sözle değil, destekle olur"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak bu anlayışı sahada hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için sosyal belediyecilik yalnızca projelerden ibaret değil; ihtiyaç anında vatandaşın yanında olmaktır. Ramazanda kurulan her sofrada Bornova'nın vicdanı, dayanışması ve kardeşliği olacak. Ekibimizle birlikte ramazan ayına hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

