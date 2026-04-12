Bornova'da Tekstil Mühendislerinden Güçlü Mesaj

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 18. Genel Kurulu'nu İzmir'de gerçekleştiren Tekstil Mühendisleri Odası'nın özel buluşmasına ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, sektör temsilcileri, oda yöneticileri ve belediye başkanlarının bir araya geldiği gecede dayanışma mesajları verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev sahipliği yaptığı buluşmada konuştu, öğrencilik yıllarına dair anlattığı anılarla salonda sıcak bir atmosfer oluşturdu. Başkan Eşki, "O günler hayatımızın en güzel dönemleriydi. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla kurduğumuz bağlar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı. Aynı evde yaşadıkları, birlikte eğitim aldıkları ve gençlik yıllarında birlikte siyaset yaptıkları arkadaşlıklarını anlatan Eşki, bu ilişkilerin bugün de güçlü şekilde devam ettiğini aktardı.

Eşki, Tekstil Mühendisleri Odası'nın her zaman yanında olacaklarını belirterek, meslek örgütlerinin güçlenmesinde birlikteliğin önemine dikkati çekti.

İrfan Önal: "Odamızın yetkinliği artmalı"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Eşki ile Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu iki tekstil mühendisi olarak komşu ilçelerde belediye başkanlığı yaptıklarını hatırlatarak, kamu yönetimi ile meslek örgütleri arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Önal, "Bu tür organizasyonlar yalnızca bir araya gelmek değil, aynı zamanda ortak akıl üretmek için de önemli fırsatlar sunuyor. Bu birlikteliği büyütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Aykut Üstün: "15 yıllık emek, yeni döneme devrediliyor"

Tekstil Mühendisleri Odası 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün de uzun yıllar süren görev sürecinin ardından bayrağı yeni yönetime devretmeye hazırlandıklarını, bu sürecin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

"On beş yıl boyunca odamızda aktif görev aldım. Bu süreçte çok değerli anılar biriktirdik, önemli çalışmalar gerçekleştirdik" diyen Üstün, özellikle bu yıl düzenlenen genel kurulun geniş katılımına dikkati çekti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen meslektaşlarla güçlü bir birliktelik sağlandığını vurgulayan Üstün, "Denizli'den, İstanbul'dan, Bursa'dan gelen arkadaşlarımızla çok verimli bir genel kurul gerçekleştirdik" dedi."