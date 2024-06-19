Bornova Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR) - Daha yaşanabilir bir kent yaratmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, temizlik alanında yaptığı çalışmalara devam ediyor. Özellikle geceden başlayan ve sabahın erken saatlerinde tamamlanan temizlik nedeniyle vatandaşlar Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik alanında yürüttükleri çalışmalarda yenilikçi yöntemler uyguladıklarına vurgu yaparak, "Araç takip ve adresleme sistemi sayesinde her gün yüzlerce ton atığı daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde toplayabiliyoruz. Araçların ve konteynerlerin bakımından boyanmasına kadar pek çok işi kendi atölyelerimizde yaparak zamandan kazanıyor, maliyetlerimizi azaltıyoruz. Aralıksız çalışarak günde ortalama 500 ton evsel atık, 180 ton moloz ve 20 ton hacimli atık topluyoruz" dedi.

Bornovalı çok memnun

Bornovalılar da temizlik alanında yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti. İlçe merkezi esnaflarından; Volkan Şensözlü ve Mehmet Gilgil, geceden yapılan temizlik sayesinde sabahları hem işletmelerinin önünün hem de sokakların tertemiz olduğunu söyledi.

Yıllardır Bornova'da yaşayan emekli Hayati Ünal ve Ümit Yazıcıoğlu ise mesaiye günün ilk ışıkları ile başlayan Başkan Eşki'nin enerjisi ve bakış açısının belediye çalışanlarına da yansıdığını belirterek, "Sokaklarımız artık daha temiz. Son dönemde bunu net bir şekilde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

7/24 temizlik

Evsel ve katı atıklar ile molozların toplanmasından konteynerlerin bakım ve temizliğine kadar titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 45 mahalle ve ilçe sınırlarında bulunan sanayi sitelerindeki toplam 4 bin 160 sokakta 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Ekipte 101 şoför ve operatör, 134 araç arkası çalışanı ve 103 süpürgeci olmak üzere toplam 392 personel görev yapıyor.

Çöp kamyonu, süpürme aracı dışında, dar sokaklarda çalışabilen 'çöp taksi' ve küçük araçların yanı sıra kepçe, kamyon ve konteyner yıkama aracı olmak üzere toplam 84 araç ve iş makinesi ile hizmet veriyor.

Konteynerlerde adresleme sistemi

Çöp konteynerlerinin takibi adresleme sistemi ile yapılıyor. Etiketli olan toplam 10 bin 100 konteyner, çöplerin toplanmasından bakım ve onarımlarının yapılmasına kadar titizlikle takip ediliyor. Günde ortalama 90 konteynerin bakım, onarım ve boyama işlemleri Temizlik İşleri Şantiyesi'ndeki atölyede gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tüm araçların tamir işleri de burada yapılıyor.