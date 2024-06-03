Bornova Belediyesi ve Heidelberg Belediyesi İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi\'ni Görüştü

Güncel

(İZMİR) -Bornova Belediyesi ve Heidelberg Belediyesi arasında başlatılan İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi (BORNBERG) ile ilgili gelişmeler Bornova Belediyesi'nin bürokratlarına aktarıldı. Bornova Belediyesi'nin "Yeşil bir gelecek için" yapacağı çalışmaların ele alındığı toplantıda AB ve Almanya'nın Heidelberg Belediyesi'nin deneyimlerinden de yararlanılarak atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplam 110 bin Euroluk bütçesinin yüzde 90'ı, "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-2: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" tarafından karşılanan BORNBERG Projesi, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Bornova Belediyesi'nin Heidelberg Belediyesi ve ENSİA ile birlikte proje ortakları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi Ekibi'nden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Emin Selahattin Umdu, Bornova'yı ve Türkiye'yi bekleyen iklimle ilgili gelişmeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bornova Belediyesi'nin başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Emin Selahattin Umdu'nun sunumlarını dinledi.

Herkesin problemi

Yenilenebilir Enerjiler üzerine yüksek lisansı bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İklimle ilgili konular sadece eğitimli insanların problemi gibi algılanıyor ama aslında herkesin problemi. O nedenle farkındalık oluşturmak istedik. Yolun başındayız. Umarım hem belediyemize, hem kentimize hem de insanlığa faydalı bir çalışmayı hep birlikte hayata geçiririz" dedi.

Bürokratlar bilgilendirildi

Yaşar Üniversitesi Ekibinden Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, "Üzerinde çalıştığımız daha yeşil, daha enerji verimli, daha sürdürülebilir bir Bornova için, BORNBERG projesiyle ilgili müdürlerimize bilgilendirme yaptık. Projemiz hakkında genel bilgiyi verdikten sonra, yapacağımız çalışmalar ve ihtiyaç analizlerimiz hakkında bilgi verip gelişmeleri aktardık" dedi.

Amaç farkındalık

Yaşar Üniversitesi Ekibinden Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Emin Selahattin Umdu, "Bugün BORNBERG projemizin yönetici eğitimlerine başladık. Bu eğitimler sırasında hem bir farkındalık yaratmak istedik hem de Bornova Belediyesi'nin farklı unsurlarının sürdürülebilirlik çalışmalarına verebileceği katkıları değerlendirdik" dedi.

Projenin hedefleri:

Bornova için Yerel İklim Eylem Planının (SECAP) geliştirilmesi

Politika üretmeyi desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak

İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Bornova için yerel stratejiler, planlar, yol haritaları geliştirmek

Toplumun farklı gruplarına odaklanarak iklim değişikliği ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi

İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak

Projenin uygulanmasıyla elde edilmesi beklenen sonuçlar ise şöyle:

Heidelberg örneğine dayalı olarak Bornova için yerel iklim eylem planları ve stratejilerinin geliştirilmesi

Heidelberg'in iklim değişikliğine uyum konusundaki yenilikçi deneyimleri hakkında Bornova Belediyesi personelinin kapasitesinin artırılması

İklim değişikliği ve çevre konusunda halkın bilinçlendirilmesi

Heidelberg ve Türkiye arasında iklim değişikliğine uyum konusunda bilgi ve deneyim alışverişi

İklim değişikliğinden etkilenen yerel işletmelerin dayanıklılığını artırmak

Bornova'nın çevre üzerindeki su ve emisyon izini azaltmak