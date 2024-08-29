Bornova Belediyesi ve NE-DER, Liseli Öğrencilere Yapay Zeka Atölyesi Düzenledi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) iş birliğiyle, 30 liseli öğrenci için düzenlenen Prompt Mühendisliği ve Yapay Zeka Araçları Kullanımı Atölyesi, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlıyor. Eğitimler, Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Atölyede, öğrencilere yapay zekanın temel prensipleri, prompt mühendisliği ve bu teknolojilerin gelecekte nasıl kullanılabileceği öğretildi. Eğitimlerin yüzde 30'u teorik bilgiye, yüzde 70'i ise pratik uygulamalara dayalı olarak verildi. Katılımcılar, grup çalışmaları ve işbirliğine dayalı proje geliştirme süreçleriyle, yapay zekayı gündelik hayatta etkili bir şekilde kullanmayı öğrendi.

Eşki: "Geleceğin girişimcilerini yetiştiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projelerin yaratıcı ve yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu dijital atölyelerle, öğrencilere bilgiyi ve teknolojiyi üretimde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. Gelecekte Dijital Okuryazarlık ve öğretmenlerimize yönelik Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiden Yararlanarak Mesleki Gelişim Eğitimi kursları düzenlemeye devam" dedi.

Eğitim sonunda sertifikalarını Eğitimci NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in elinden alan öğrenciler, kendi projelerini hayata geçirmenin gururunu yaşadı.