Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nden yeni doğanlara özel hediye paketi bebek sahibi olan ailelere ulaştırılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Dünyaya gözlerini yeni açan miniklerimiz büyük Bornova ailemizin gözbebeği. Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize hem destek olmayı hem de özel bir hatıra bırakmayı amaçladık" dedi.

Bornova Belediyesi, Bornova ailesine yeni katılan minikleri, özel olarak hazırlanan hediye paketiyle karşılıyor. Bornova Belediyesi'nin ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebekleri için özel olarak hazırladığı hediye paketinde; biberon, emzik, bebek şampuanı, bebek yağı, bebek bezi, alt değiştirme örtüsü ve ıslak mendil gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzeme bulunuyor.

EBE HEMŞİRE VE PSİKOLOG EŞLİĞİNDE

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden bir ebe hemşire ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden psikolog gözetiminde gerçekleşen dağıtım sırasında bebeğin muayenesi, boy ve kilo kilo ölçümleri yapılıyor. İhtiyacı olan annelere emzirme eğitimi veriliyor. Ziyaretler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda ve destek paketi almak isteyen ailelerin Bornova Belediyesi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunmasıyla gerçekleşiyor.

"ONLAR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'daki her bireyin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bizler geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışıyoruz. Dünyaya gözlerini yeni açan miniklerimiz büyük Bornova ailemizin göz bebeği. Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize hem destek olmayı hem de özel bir hatıra bırakmayı amaçladık" dedi.