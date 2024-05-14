Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, yeni doğan bebeklere özel hazırlanan hediye paketini ailelere ulaştırıyor. Paket içerisinde bebeklerin ihtiyaç duyabileceği pek çok malzeme bulunuyor. Dağıtım sırasında bebeğin muayenesi ve annelere emzirme eğitimi de veriliyor.

14.05.2024 11:08  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nden yeni doğanlara özel hediye paketi bebek sahibi olan ailelere ulaştırılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Dünyaya gözlerini yeni açan miniklerimiz büyük Bornova ailemizin gözbebeği. Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize hem destek olmayı hem de özel bir hatıra bırakmayı amaçladık" dedi.

Bornova Belediyesi, Bornova ailesine yeni katılan minikleri, özel olarak hazırlanan hediye paketiyle karşılıyor. Bornova Belediyesi'nin ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebekleri için özel olarak hazırladığı hediye paketinde; biberon, emzik, bebek şampuanı, bebek yağı, bebek bezi, alt değiştirme örtüsü ve ıslak mendil gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzeme bulunuyor.

EBE HEMŞİRE VE PSİKOLOG EŞLİĞİNDE

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden bir ebe hemşire ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden psikolog gözetiminde gerçekleşen dağıtım sırasında bebeğin muayenesi, boy ve kilo kilo ölçümleri yapılıyor. İhtiyacı olan annelere emzirme eğitimi veriliyor. Ziyaretler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda ve destek paketi almak isteyen ailelerin Bornova Belediyesi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunmasıyla gerçekleşiyor.

"ONLAR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'daki her bireyin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bizler geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışıyoruz. Dünyaya gözlerini yeni açan miniklerimiz büyük Bornova ailemizin göz bebeği. Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize hem destek olmayı hem de özel bir hatıra bırakmayı amaçladık" dedi.

Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor
Kaynak: ANKA

Bornova, Bebek, Belediye, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Yeni Doğanlara Özel Hediye Paketi Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement