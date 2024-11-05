Bornova Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası'nı Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası'nı Güçlendirdi

Bornova Belediyesi, Yeni Ek Hizmet Binası'nın güçlendirilme işlemlerini tamamladı ve çevresindeki yolları yenileyerek trafiği daha güvenli hale getirdi. Yeni hizmet binasına Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adının verilmesi planlanıyor.

05.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçe merkezindeki Yeni Ek Hizmet Binası'nın güçlendirilme işlemlerini tamamladı, çevresindeki yolları yeniledi. Yeni hizmet binasına, 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adının verilmesi planlanıyor. Başkan Eşki, "Bornova'yı her gün daha da güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, Kaymakamlık binasının yanında ve Tarihi Çarşı'nın girişinde bulunan yedi katlı Yeni Ek Hizmet Binası'nın güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen faaliyetler kapsamında inşaat sırasında zarar gören ana arterdeki yolun yenilenmesi sürecini, ilgili birim müdürleri ile günün ilk ışıklarına kadar yerinde takip etti.

Bir gecede bitti

Yoğun bir trafiğin olduğu bölgede 2 Kasım Cumartesi gece yarısında başlayan yol çalışmaları, sabaha kadar tamamlandı. İnşaat nedeniyle bozulan yol yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yol üzerindeki tüm ezilmeler, dalgalanmalar ve çukurlar titizlikle düzeltilerek bölgenin daha modern ve güvenli bir hale gelmesi sağlandı.

Sındır'ın adı verilecek

Başkan Ömer Eşki, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, CHP Genel Sekreterliği, üç dönem İzmir Milletvekilliği ve 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adının yeni hizmet binasına verilmesinin planlandığını belirtti. Başkan Eşki, "Bornova'yı her gün daha da güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kamil Okyay Sındır, Yerel Yönetim, Belediye, Bornova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası'nı Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası'nı Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.