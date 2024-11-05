Bornova Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası'nı Güçlendirdi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçe merkezindeki Yeni Ek Hizmet Binası'nın güçlendirilme işlemlerini tamamladı, çevresindeki yolları yeniledi. Yeni hizmet binasına, 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adının verilmesi planlanıyor. Başkan Eşki, "Bornova'yı her gün daha da güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, Kaymakamlık binasının yanında ve Tarihi Çarşı'nın girişinde bulunan yedi katlı Yeni Ek Hizmet Binası'nın güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen faaliyetler kapsamında inşaat sırasında zarar gören ana arterdeki yolun yenilenmesi sürecini, ilgili birim müdürleri ile günün ilk ışıklarına kadar yerinde takip etti.

Bir gecede bitti

Yoğun bir trafiğin olduğu bölgede 2 Kasım Cumartesi gece yarısında başlayan yol çalışmaları, sabaha kadar tamamlandı. İnşaat nedeniyle bozulan yol yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yol üzerindeki tüm ezilmeler, dalgalanmalar ve çukurlar titizlikle düzeltilerek bölgenin daha modern ve güvenli bir hale gelmesi sağlandı.

Sındır'ın adı verilecek

Başkan Ömer Eşki, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, CHP Genel Sekreterliği, üç dönem İzmir Milletvekilliği ve 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adının yeni hizmet binasına verilmesinin planlandığını belirtti. Başkan Eşki, "Bornova'yı her gün daha da güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.