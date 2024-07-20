Bornova Belediyesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde Asfalt Çalışmalarına Başladı

Bornova Belediyesi, yerel seçimlerden sonra asfalt çalışmalarını hızlandırarak yol sorununu çözmek için gece gündüz çalışıyor. Yavuz Selim Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de asfalt serimi başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz bitmeden tüm ilçede yoğun bir asfaltlama çalışması yapacaklarını belirtti.

20.07.2024 13:16
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(İZMİR)- Yerel seçimlerden sonraki ilk üç ayda geçen senenin aynı dönemine göre iki katından fazla asfalt çalışması yapan Bornova Belediyesi, Çamdibi'nde bulunan Yavuz Selim Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de asfalt sermeye başladı. Bornova'nın yol sorununu ortadan kaldırmak için yola çıktıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu sözümüzün gereğini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında 15 bin 500 ton asfalt kullandı. Asfalt çalışmalarında görev alan ekip sayısını ikiye çıkarmak için gerekli teçhizatların alım sürecini de başlatan Bornova Belediyesi, mevcut hızını daha da arttırmak için planlamalar yapıyor. Bir yandan ana arterlerin kronikleşmiş sorunlarını ortadan kaldırmak için serim çalışmaları yapılırken, bir yandan da yama ekipleri çukurları kapatıyor. 1.850 metre uzunluğundaki Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki serim çalışması beşer günlük çalışmalardan oluşan 4 etapta tamamlanacak.

"Yaz bitmeden bitecek"

Yaz boyunca Bornova'nın her köşesinde yoğun bir asfaltlama çalışması yapacaklarını vurgulayan Başkan Eşki, "En önemli şikayetlerin başında yol ve kaldırım sorunu geliyor. Bir yandan yama ve tamir, bir yandan da özellikle ana caddelerde tüm caddenin asfaltını yenilediğimiz serim çalışmaları yürütüyoruz. Yaz aylarında trafikteki azalmadan da faydalanarak, Bornova'nın her köşesinde yoğun bir asfaltlama çalışması yürütecek, yağmurlar başlamadan sorunu önemli ölçüde azaltacağız. Bornovaların konforunu artırmak, düzgün yolların olduğu bir ilçede yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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