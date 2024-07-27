Bornova Belediyespor Şampiyon Takımları Bir Araya Getirdi

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediye spor Kulübü'nün şampiyon takımlarını bir araya getirdi. İzmir 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükselen Futbol Takımı, U21 Ligi'nde şampiyon olan Basketbol Takımı ve Midi Voleybol Gelişim Ligi'nde İzmir şampiyonu olan Kız Takımı, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen törende buluştu.

Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Tuncay Altunkaya'nın da yer aldığı etkinlikte Başkan Eşki, sporcuları ve antrenörleri tek tek kutladı ve tüm oyunculara teşekkür plaketi takdim etti. Eşki, "Sizlerin elde ettiği başarılar tüm Bornovamıza gurur veriyor. Bu başarılar, daha çok çocuğa ve gence sağlıklı şartlarda spor yapma imkanı sunma hedefimizde bize büyük motivasyon sağlıyor" dedi.

"Sporu Hayatınızdan Çıkarmayın"

Konuşmasını sporcunun ve sporun önemine değinerek sürdüren Eşki, "Spor, sadece beden sağlığımız için değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimimiz için de çok önemli. Sizlere tavsiyem: Ne olursa olsun sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Sporu yaşam tarzı haline getirin. Bu sayede hem kişisel gelişiminize katkı sağlayacak hem de çevrenize olumlu örnek olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Bornova Belediyespor'un gurur kaynağı"

Bornova Belediyesi olarak amaçlarının daha çok çocuğa ve gence sağlıklı şartlarda spor yapma imkanı sunmak olduğunu belirten Eşki, "Sizlerin elde ettiği bu başarılar, bu hedefimize ulaşmada bize büyük motivasyon sağlıyor. Bornova Belediyespor'un başarısı, tüm Bornova'nın gurur kaynağıdır" dedi.