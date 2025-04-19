Bornova'da 270 Çocuk 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan etkinliğinde 270 çocuk, danslar ve gösterilerle bayram coşkusunu yaşadı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'ın millet egemenliği ve demokrasi açısından önemine vurgu yaparak, özgür ve çağdaş bir hukuk devleti için mücadele çağrısı yaptı.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, Naldöken, Doğanlar, Evka 3, Atatürk ve Doğanlar Çağdaş Mahalleleri'nden Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'ne devam eden 270 çocuk, renkli gösterilerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Büyük Park Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.

"23 Nisan'ın değerini bugün daha iyi anlıyoruz"

Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yaparak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, milletin egemenliğini kendi eline aldığı gün. Bugünlerde bu bayramın değerini daha iyi anlıyoruz. Bizim irademizle seçilmiş bir belediye başkanının başka iradelerle görevden alınmaya çalışıldığı günlerde, her sabah bu duruma tepki vermek isteyerek uyanıyoruz" dedi.

Atatürk'e ve TBMM'nin kuruluşuna da değinen Eşki, "Çocuklarımıza diledikleri gibi yaşayacakları özgür, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti bırakmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kutlamalar devam edecek

Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin 23 Nisan kutlamaları, 21 ve 22 Nisan'da da sürecek. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi ve Mevlana Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde düzenlenecek programlarla çocuklar yine birbirinden renkli etkinliklerde buluşacak.