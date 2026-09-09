Bornova’da 9 Eylül coşkusu

(İZMİR) - İzmir'in ve Bornova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, özgürlük meşalesinin yandığı Bornova'da resmi törenler ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Belkahve'de halka seslenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Eğer bugün etrafımızdaki ateş çemberine rağmen güvenle yaşayabiliyorsak, bunu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete borçluyuz. Bu değeri sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Bornova'daki kurtuluş günü heyecanı, sabahın ilk saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi önünde bulunan 9 Eylül Şehitliği'ndeki resmi törenle başladı. Vatan toprakları uğruna canını feda eden kahramanlar, Şehitler Abidesi önünde anıldı. Törene; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri tarafından Şehitler Abidesi'ne çelenk sunumu gerçekleştirildi.

ATA'NIN İZMİR'E BAKTIĞI TARİHİ TEPEDE BÜYÜK COŞKU

Şehitlikteki anma programının ardından törenlerin ikinci durağı, Kurtuluş Savaşı'nın simge mekanlarından biri olan Belkahve oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül öncesi İzmir'e bakarak, "Bu kente bir şey olacak diye çok korktum" dediği tarihi noktada, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde coşku zirveye ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; vals gösterileri, kadın ritim grubu, kardeş coğrafyanın esintilerini taşıyan Azerbaycan dansları ve efe ruhunu canlandıran zeybek gösterileriyle görsel bir şölene dönüştü.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: "İZMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Belkahve'deki törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir'imiz, Türkiye'miz ve tüm mazlum uluslar için çok önemli bir gün. Bir asrı aşan bir süre önce Türk milletini buralardan Asya'ya sürmek isteyenler, İzmir'i işgal etmişti. Milletin benliğinde derin yer eden bu kentin işgali, Kurtuluş Savaşı'nın da kırılma noktası oldu. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zafere dönüştü ve 9 Eylül'de Türk ordusunun buraya girmesiyle taçlandı. Ardından gelen Lozan ve Cumhuriyet, milletimize en büyük ödül oldu. Bugün dünyada etrafımızdaki ateş çemberinde yanmadan durabiliyorsak, temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu büyük Cumhuriyet yatıyor. Bu değeri çocuklarımıza anlatmak ve yaşatmak zorundayız. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk var olmuş. İzmir'imizin ve Bornova'mızın doğum günü kutlu olsun!"

KAYMAKAM MUZAFFER ŞAHİNER: "TARİHİMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Kutlamalar, Bornova Belediyesi'nin kente kazandırdığı Ata Anı Evi'nin ziyaretiyle son bulurken, Atatürk'ün İzmir'in kurtuluşu öncesi şehre son kez bakıp kahvesini yudumladığı alanda hep birlikte kahve içildi.

Burada bir konuşma yapan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, işgal döneminde yaşanan acıların yürekleri burktuğunu, ancak kurtuluşla birlikte büyük bir onur ve gurur yaşandığını ifade etti. Bu toprakların her karışının şehit kanlarıyla yoğrulduğunu hatırlatan Şahiner, hem bugün hem de gelecekte bu vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Mükemmel bir tören hazırlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ekibine teşekkür eden Kaymakam Şahiner, Belkahve gibi tarihi bir alanın kamulaştırılarak halka açılmasını sağlayan geçmiş dönem belediye başkanı Olgun Atila'ya da teşekkürlerini sundu. Şahiner, tarihi mekanlara sahip çıkılmadığı takdirde amacının dışında kullanılabileceğine dikkat çekti.