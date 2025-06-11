Bornova'da Ahşap Oyma Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da Ahşap Oyma Sanatı Sergisi Açıldı

11.06.2025 12:04
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Bornova Belediyesi'nin Galeri Hamam Sanatında, Woodart Sanat Atölyesi kursiyerlerinin ahşap oyma eserleri sergileniyor. Sergide, 23 kursiyerin bir yıl boyunca emeğiyle hazırladığı 53 eser yer almakta. Sergi, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'ne bağlı Galeri Hamam Sanat, ahşap oyma sanatının özgün örneklerine ev sahipliği yapıyor. Dramalılar Köşkü'nde kapılarını sanatseverlere açan ve büyük ilgi gören sergide, Woodart Sanat Atölyesi kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı 53 eser yer alıyor. Sergi, 16 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Woodart Sanat Atölyesi'nde eğitim alan 23 kursiyerin ahşaba hayat verdiği eserler, ilk kez bir sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Atölye Yöneticisi Sevinç Tuncelli, "Kursiyerlerimizle, büyük bir emek ve özveriyle hazırladığımız eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sergide, Tuncelli'nin kendi çalışmaları da yer alıyor.

Başkan Eşki: "Sanat, kent kültürümüzün en güçlü damarlarından biridir"

Bornova'da sanatın sadece profesyonellerin değil, gönül veren herkesin alanı olduğunu söyleyenBornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Ahşap oyma gibi sabır ve ustalık isteyen bir sanatta, bu kadar nitelikli işler görmek bizleri gururlandırıyor. Emek veren tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Sanat, kent kültürümüzün en güçlü damarlarından biridir ve biz bu damarı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Ahşap Oyma Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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