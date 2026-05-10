Bornova'da Anneler Günü'ne Sevgi, Dayanışma ve Duygu Dolu Kutlama

10.05.2026 10:24  Güncelleme: 12:26
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde annelerle bir araya gelerek onlara özel hediyeler sundu ve sosyal projelere devam edeceklerini vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Anneler Günü kapsamında eşi Beste Eşki ile kahvaltıda annelerle buluştu, ardından huzur evindeki annelerin gününü kutladı. Başkan Eşki, annelerin toplumun en güçlü değeri olduğunu vurgulayarak, kadınlar ve çocuklar için sosyal projeleri büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Bornovalı annelerle bir araya geldi. Eşi Beste Eşki ile İzmir – Manisa yolu üzerindeki Yörük Obası'nda düzenlenen kahvaltı programına katılan Eşki, daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki Pembe Köşk Huzur Evi'ni ziyaret ederek huzurevinde yaşayan annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Bornova Belediyesi'nin çocuk merkezlerinde düzenlenen özel etkinliklerde ise anneler duygu dolu anlar yaşadı.

"ANNELERİMİZİN EMEĞİ TOPLUMU AYAKTA TUTUYOR"

Yörük Obası'nda düzenlenen kahvaltıda annelerle sohbet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Anneler Günü'nün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda fedakarlığın, sevginin ve emeğin hatırlandığı çok özel bir gün olduğunu söyledi. Eşki, "Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bize güç veren annelerimizin hakkını ödemek mümkün değil. Bornova'da kadınların ve annelerin yaşamını kolaylaştıran sosyal projeleri büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü annelerimizin mutlu olduğu bir kent, geleceğe güvenle bakan bir kenttir" dedi.

HUZUREVİNDEKİ ANNELERE ANLAMLI ZİYARET

Anneler Günü programı kapsamında Atatürk Mahallesi'ndeki Pembe Köşk Huzur Evi'ni de ziyaret eden Başkan Ömer Eşki ve Beste Eşki, huzurevinde kalan annelerle yakından ilgilendi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette annelere Bornova Belediyesi Atık Sanat Atölyesi'nde üretilen özel hediyeler takdim edildi. Başkan Eşki, "Bizleri bugünlere taşıyan büyüklerimizin her zaman yanında olmak zorundayız. Annelerimize yalnızca bir gün değil, yılın her günü sevgiyle ve saygıyla yaklaşmalıyız. Onların deneyimleri ve duaları bizim en kıymetli hazinemiz" diye konuştu.

MİNİKLERDEN ANNELERİNE DUYGU DOLU SÜRPRİZ

Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların anneleri için hazırladığı dans gösterileri, şarkılar ve sürpriz etkinlikler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Anneler, çocuklarının hazırladığı gösterileri izlerken hem gururlandı hem de keyifli vakit geçirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sevgiyle büyüdüğü bir kent oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve annelerimizin gözlerindeki ışık bize umut veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

