Bornova'da 80 yeni arıcı yetişti

03.05.2026 10:48  Güncelleme: 11:20
(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 10. Arıcılık Kursu, 56 saatlik teorik ve pratik eğitimin ardından 80 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Eğitim sonunda katılımcılara arılı kovan ve temel ekipmanlar dağıtılırken, yıl boyunca teknik destek sağlanacağı belirtildi.

Bornova Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Arıcılık Kursu'nun bu yıl 10'uncusu başarıyla tamamlandı. Toplam 40 saat teorik, 16 saat pratik olmak üzere 56 saat süren eğitim programı, alanında uzman Şamil Tuncay Beştoy tarafından verildi.

Kursiyerlere tam donanımlı ekipman desteği

Eğitim sürecinin sonunda kursiyerlere Langstroth tipi çift katlı, polen tuzaklı arılı kovan ile arıcılık faaliyetlerinde kullanabilecekleri temel ekipmanlar dağıtıldı. Propolis tuzağı, ana arı ızgarası, pantolon, maske, eldiven, körük, el demiri, temel petek, fırça ve şerbetlik gibi malzemelerle kursiyerler üretime hazır hale getirildi. Ayrıca arıcılığa başlayan kursiyerlere yıl boyunca belediyenin teknik personeli ve eğitmen tarafından destek verilmeye devam edilecek.

80 yeni arıcı yetişti

Bu yılki programa 80 kursiyer katılırken, bugüne kadar düzenlenen eğitimlere yaklaşık 1.000 kişi katılım sağladı. Katılımcıların önemli bir kısmı aktif olarak arıcılık faaliyetlerine başlayarak üretime katkı sundu.

"Üretimi ve sürdürülebilirliği destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursla ilgili, "Arıcılık hem doğa hem de ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın üretime katılması ve kendi geçimlerine katkı sağlaması için bu eğitimleri sürdürüyoruz. Bornova'da üretimi ve sürdürülebilirliği desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
