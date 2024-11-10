Bornova'da Atatürk İçin Anma Etkinlikleri Düzenlendi

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi tarafından 10 Kasım Anma Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkülerle Ata'ya Vefa Konseri'ne, çelenk koyma törenine ve Çimentaş Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Ömer Eşki, "Büyük Önderimize ve emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız" dedi.

Bornovalılar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında andı. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Garnizon Komutanı Ömer Şahin Selvi ile siyasi parti ve dernek temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bornova'da da hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkülerle Ata'ya Vefa Konseri

Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahne aldığı "Türkülerle Ata'ya Vefa" konseri, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleşti.

Rumeli'den Kars'a Drama Köprüsü'nden Sarı Zeybek'e

Konser programında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ezgiler yer aldı. Drama Köprüsü'nden Sarı Zeybek'e, Rumeli'den Kars'a kadar pek çok esere yurttaşlar da eşlik etti.

"Atatürk'ün emanetine sahip çıkılacağız"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "30 Ağustos kararlılık, 9 Eylül coşku, 29 Ekim gurur, 10 Kasım özlemdir. Büyük Önderimizi her 10 Kasım'da hasret ve özlemle anmaya devam edeceğiz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk varmış, iyi ki bu milletin içinden çıkmış. Atatürk'ü ve onun bizlere bıraktığı Cumhuriyet değerlerini unutmadan, onun izinde yürümeye devam ediyoruz. Bu emaneti hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.